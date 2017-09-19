ການສືບສວນ ບໍລິລັດ ຂອງລັດຖະບານ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນ ຫວຽດນາມ

ຂ່າວທະນາຄານມູນຄ່າຫລາຍລ້ານໂດລາ ທີ່ກຳລັງຖືກສືບສວນຢູ່ໃນຫວຽດນາມໃນ
ເດືອນນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງແຮງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຫວຽດນາມ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ສືບສວນສາມ
ບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ແກັສ ແລະນໍ້າມັນຍັກໃຫຍ່ Petro ຫວຽດ
ນາມໃນຖານສົງໄສພະຍາຍາມທີ່ຈະຖອນເງິນ 5 ລ້ານ 2 ແສນໂດລາ ຈາກທະນາຄານ OceanBank ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ.
ຄະດີດັ່ງກ່າວ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າເປັນຈຸດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ ຂະຫຍາຍ
ຂອງການສໍ້າລາດບັງໃນຫລວງຫວຽດນາມ. ເຂົາເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນການກໍ່ສ້າງ ສັນຍາເຊົ່າ
ດິນ ແລະການຄອບຄອງຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນບັນດາຈຸດອ່ອນ. ປະຊາ
ຊົນຍັງໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຈ່າຍຄ່າເຈ້ຍສໍຂອງທາງການ ຫລືຫລີກເວັ້ນຈາກການລະເມີດ
ກົດຈະລາຈອນ.
ທ່ານ Frederick Burke ຮຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດກົດໝາຍສາກົນ Baker McKenzie
ຢູ່ໃນນະຄອນ Ho Chi Minh ກ່າວວ່າ “ໃນກໍລະນີສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ໃນຫວຽດນາມ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລັດຖະບານຮັບ
ຮູ້ເລື້ອງນີ້.”
ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຮູ້ວ່າເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເສຍຫາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ການ
ເຕີບໂຕເສດຖະກິດບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ. ການເຕີບໂຕທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ
ເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມເປັນທີ່ຮັກຫອມ ໃນບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນເອເຊຍ.
ເສດຖະກິດໄດ້ເຕີບໃນລະຫວ່າງ 5.2 ເປີເຊັນ ຫາ 6.68 ເປີເຊັນ ໃນແຕ່ລະປີແຕ່ ປີ
2012 ຫາ 2016.
ອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຈັດໃຫ້ ຫວຽດນາມ
ຢູ່ ລະດັບ 113 ຂອງ 176 ປະເທດ ແລະຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມາການຊັ່ງຊາໃນປີ 2016 ສຳ
ລັບຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ທ່ານ Song Seng Wun ຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດເຂດເອເຊຍຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ທີ່ມີທະນາຄານສ່ວນໂຕຂອງ CIMB ຢູ່ສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ຈຳ ກັດການເຕີບໂຕ.
ມັນພຽງແຕ່ເປັນການເພີ້ມລາຍຈ່າຍຂອງທຸລະກິດ. ເວລາມີການສໍ້ລາດບັລຫລວງນັ້ນ
ເປັນພຽງຂັ້ນເສຍຫາຍ ປາດສະຈາກການເພີ້ມສະມັດຖະພາບໃດໆ ຫລືປະກອບສ່ວນກິດຈະການຜະລິດຜົນເສດຖະກິດ."
ບໍລິສັດ Gan Integrity ທີ່ມີຫ້ອງການທຸລະກິດດ້ານປຶກສາຢູ່ນະຄອນ New York ຮ້ອງ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງວ່າ “ຂະຫຍາຍໂຕ” ໃນຫວຽດນາມ. ໂດຍກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດປະ
ເຊີນໜ້າກັບການຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ການແຊກແຊງທາງການເມືອງ ແລະ “ຈັດແຈງການ
ຈ່າຍເງິນ” ຢູ່ທົ່ວອຸດສາຫະກຳ. ການພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະການກໍ່ສ້າງຕົກຕໍ່າ ໂດຍສະ
ເພາະໃຫ້ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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