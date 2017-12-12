ກຳລັງ ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ຫາທາງ ເຂົ້າຍຶດທີ່ໜັ້ນ ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງ ພວກຕໍ່ຕ້ານ

ທະຫານຊີເຣຍ ແລະກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກອີຣ່ານ ຮວມທັງພວກນັກລົບ
ອັຟການິສຖານ ສະໜັບສະໜູນໂດຍກຳລັງທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ິມບຸກໂຈມ
ຕີທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍໃນແຂວງອິດລິບ.
ແຂວງອິດລິບຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືຶອຂອງຊີເຣຍ ຖືວ່າເປັນທີ່ໝັ້ນອັນເຂັ້ມແຂງ
ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍບັນດາພວກຕໍ່ຕ້ານ ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍເມືອງ
ອາແລັບໂປ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍໃນເດືອນທັນ ວາປີກາຍນີ້. ດ້ວຍການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງຣັດເຊຍ ແລະການສະໜັບສະໜູນທາງພາກພື້ນດິນໂດຍອີຣ່ານ ກຳລັງທ່ານອາຊາດ ຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າຍຶດເອົາຄຸ້ມຕ່າງໆໃນເຂດຊານ
ເມືອງອາແລັບໂປທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ການຕົກລົງເພື່ອຍຸຕິການສູ້ລົບຢູ່ເມືອງອາແລັບໂປ ມີລາຍງາຍວ່າ ພົວພັນກັບການຍົກ
ຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກນັກລົບຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານ ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ແຂວງອິດລິບ
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ແຂວງອິດລິບ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃກ້ການຄວບຄຸມໂດຍເຕັມ ຂອງຕໍ່ຕ້ານຕັ້ງມາແຕ່່ປີ 2015
ເວລາພວກກະບົດໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເອກຂອງແຂວງທີ່ເອີ້ນວ່າອິດລິບເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ.
ກອງທັບກ່າວວ່າ ບ້ານ ອູມ ຕູເຣກາ, ບີລິນ, ແລະບ້ານຣູຈຳ ອາລ ອາມາ ໄດ້ຖືກຍຶດເອົາ
ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງແຂວງຮາມາ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ພວກຕໍ່ຕ້ານຫລົບໜີໄປ
ຫາເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນແຂວງອິດລິບ.
ພວກຕໍ່ຕ້ານຖິ້ມໂທດໃສ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜັກ ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນທີ່
ພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖອຍໜີ. ເຟສບຸກທີ່ໃກ້ຊິດກັບກອງທັບຊີເຣຍເສລີ ກ່າວວ່າ ມີການໂຈມີ
ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະການຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍໆຄັ້ງ ໂດຍເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍໃນໄລຍະ
48 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດໄດ້ຮັບບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ແລະຖືກບ້ານແລະເມືອງຕ່າງໆ ຊຶ່ງ
ເປັນທີ່ໜັ້ນຂອງຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງແຂວງຮາມາ ແລະ
ພາກໃຕ້ຂອງແຂວງອິດລິບ.
ທ່ານອາລີ ອາລຈາເບີ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະນັກຂ່າວ ຊີເຣຍ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດທາງພາກເໜືອນອກເມືອງອາແລັບໂປກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ໃນແຂວງອິດລິບ ແຕ່ວ່າການລູ້ລົບທາງ
ພາກພື້ນດິນ ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ ແລະທະຫານບ້ານທີ່ເປັນພັນທະມິດໄດ້
ຊັກຊ້າລົງໃນມື້ນີ້.
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