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ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ສະຫວັນ ນະຄົດແລ້ວ ຮວມພະຊົນມາຍຸໄດ້ 81 ພັນສາ

ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ອົງຜູ້ສຳເລັດ ຣາຊະການແຜ່ນດິນ ຕາງພະເນດພະກັນ ພະບາດສົມເດັດ ພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ແລະປະທານຣາຊະວົງ ລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ

ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ອົງຜູ້ສຳເລັດຣາຊະການແຜ່ນດິນ ຕາງພະ
ເນດພະກັນ ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດແລະປະທານແຫ່ງພະຍາດຕິວົງ ຣາ
ຊະວົງລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ສະເດັດສະຫວັນນະຄົດ ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ຜ່ານມານີ້ ຮວມ
ພະຊົນມາຍຸ ໄດ້ 81 ພັນສາ.

ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ຊຶ່ງເປັນພະຣາຊະໂອຣົດອົງນ້ອຍສຸດ ຂອງ
ພະເຈົ້າສີສະຫວ່າງວັດທະນາ ສະເດັດສະຫວັນນະຄົດ ຢູ່ທີ່ໂຮງພະຍາບານ ອອງຣີີ-ມົງ
ດອກ ໃນເມືອງເກຣໄຕ ປະເທດຝຣັ່ງ.

ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍໂສຣິຍະວົງ ສະຫວ່າງ ຊົງອະພິເສກສົມຣົດກັບເຈົ້າຍິງດາລາວັນ
ໃນປີ 1965 ແລະມີພະຣາຊະໂອຣົດ ແລະທິດາດ້ວຍກັນ 4 ພະອົງ.

ພິທີເຄົາຣົບພະບໍຣົມມະສົບຂອງສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍໂສຣິຍະວົງ ສະຫວ່າງຈະໄດ້ຈັດ

ຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ທີ 7 ມັງກອນ ທີ່ວັດເວລຸວະນາຣາມເລີ້ມແຕ່ເວລາ 4 ໂມງແລງເປັນ
ຕົ້ນໄປ.

ສ່ວນພິທີຖວາຍພະເພີງ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 9 ມັງກອນ ປີ 2018 ທີ່ສຸສານ
ເກຣມາໂຕຮຽມ ເດິ ວາລັງຕົງ (Crematorium de Valenton) ປະເທດຝຣັ່ງ.

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