ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ສະຫວັນ ນະຄົດແລ້ວ ຮວມພະຊົນມາຍຸໄດ້ 81 ພັນສາ

ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ອົງຜູ້ສຳເລັດຣາຊະການແຜ່ນດິນ ຕາງພະ
ເນດພະກັນ ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດແລະປະທານແຫ່ງພະຍາດຕິວົງ ຣາ
ຊະວົງລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ສະເດັດສະຫວັນນະຄົດ ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ຜ່ານມານີ້ ຮວມ
ພະຊົນມາຍຸ ໄດ້ 81 ພັນສາ.
ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂສຣິຍາວົງ ສະຫວ່າງ ຊຶ່ງເປັນພະຣາຊະໂອຣົດອົງນ້ອຍສຸດ ຂອງ
ພະເຈົ້າສີສະຫວ່າງວັດທະນາ ສະເດັດສະຫວັນນະຄົດ ຢູ່ທີ່ໂຮງພະຍາບານ ອອງຣີີ-ມົງ
ດອກ ໃນເມືອງເກຣໄຕ ປະເທດຝຣັ່ງ.
ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍໂສຣິຍະວົງ ສະຫວ່າງ ຊົງອະພິເສກສົມຣົດກັບເຈົ້າຍິງດາລາວັນ
ໃນປີ 1965 ແລະມີພະຣາຊະໂອຣົດ ແລະທິດາດ້ວຍກັນ 4 ພະອົງ.
ພິທີເຄົາຣົບພະບໍຣົມມະສົບຂອງສົມເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍໂສຣິຍະວົງ ສະຫວ່າງຈະໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ທີ 7 ມັງກອນ ທີ່ວັດເວລຸວະນາຣາມເລີ້ມແຕ່ເວລາ 4 ໂມງແລງເປັນ
ຕົ້ນໄປ.
ສ່ວນພິທີຖວາຍພະເພີງ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 9 ມັງກອນ ປີ 2018 ທີ່ສຸສານ
ເກຣມາໂຕຮຽມ ເດິ ວາລັງຕົງ (Crematorium de Valenton) ປະເທດຝຣັ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ