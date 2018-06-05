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ການປະທ້ວງ ເລີ້ມຄືນອີກ ໃນຈໍແດັນ ເຖິງແມ່ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາອອກແລ້ວ

ພວກປະທ້ວງປະທະກັບຕຳຫຼວດ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ຢູ່ໃນນະຄອນອຳມານ ປະເທດຈໍແດັນ ທີ 2 ປີ 2018.

ການ​ປະ​ທ້ວງຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດຖະບານ​ຈໍ​ແດັນໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະ​ເທດ​ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ ຍ້ອນທ່ານໄດ້​ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອົາ
ມາດຕະການ​ມັດທະຍັດ.

ຊາວ​ຈໍ​ແດັນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ພາກັນ​ເດີນຂະບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ ໄປ​ສູ່​ຫ້ອງ​ການ​ນາຍົກ ລັດ
ຖະມົນຕີ ​ຮາ​ນີ ມຸລກີ ທີ່​ກຳລັງຈະພົ້ນຕຳແໜ່ງ ໃນ​ຄືນ​ວັນຈັນຕໍ່ໃສ່ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງຄານໂດຍ
ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຢຸດ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາຄາສິນຄ້າ​ແລະ​ແຜນການ ຈະ​ຂຶ້ນ​ພາສີ ຊຶ່ງບັນ
ດາ​ຜູ້​ຕິຕຽນ​ກ່າວ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄ​ດ້​ແນ​ໃສ່​ຄົນທຸກ​ຈົນ​ແລະ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກາງ.

ທ່ານ​ມຸລກີ ​ໄດ້​ຍື່ນໃບ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ກະສັດ​ອັບ​ດຸລລາ​ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ຕຳຫຼວດ​ປາບຈາລະ​ຈົນ​ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ປະທ້ວງ​ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ ​ແລະ​ໄດ້​ຍິງ​ແກັສນໍ້າ​ຕາ​ຫຼາຍລູກເຂົ້າໃສ່ເພື່ອ​ບໍ່ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເຂົ້າໄປ ໃກ້​ຫ້ອງ
ການ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ພາກັນ​ຮ້ອງ​ໂ​ຮວ່າ “ປະຊາ ຊົນ​ຕ້ອງການ​
ຢາກ​ໂຄ່ນລົ້ມ​ລັດຖະບານ.”

ພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຕຳຫຼວດ ພາກັນປ້ອງກັນຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ຢູນະນະຄອນຫຼວງອໍາມານ ປະເທດຈໍແດັນ ທີ 2, 2018.
ພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຕຳຫຼວດ ພາກັນປ້ອງກັນຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ຢູນະນະຄອນຫຼວງອໍາມານ ປະເທດຈໍແດັນ ທີ 2, 2018.

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ເສົາ ກະສັດ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ມຸລກີ ຄະນະ​ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ​ບັນດາ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​. ອົງການ​ຂ່າວ​ປີ​ຕຣາຂອງ​ລັດຖະ ບານ ​ໄດ້ອ້າງ
​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ກະສັດ​ທີ່ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ ປະຊາຊົນ​ຈໍ​ແດັນ​ບໍ່ຄວນຈະໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳບາກ
ຈາກການ​ປະຕິ​ຮູບດ້ານກາ​ນ​ເງິນ​ຕາມລຳພັງ.

ກະສັດ​ອັບດຸລລາ​ ເປັນ​ຜູ້ຕັດສິນ​ໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ ​ແຕ່​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອງ​ປະຊາ​ຊົນ
​ແມ່ນ​ແນໂດຍກົງ​ໃສ່​ລັດຖະບານ ທີ່​ຊົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ພະ​ອົງ.

ບັນດາ​ຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຂອງ​ສາກົນ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະຕິ​ຮູບເສດຖະກິດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ
​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ໜີ້​ສິນ​ສາທາລະນະຂອງ​ຈໍ​ແດັນ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການເຕີບໂຕທີ່
ຊັກຊ້າລົງ​ຂອງເສດຖະກິດ​ຍ້ອນມີການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະຫງົບ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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