ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງມາລາວຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍມີຈຳນວນພຽງ 3.45 ລ້ານຄົນ ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະຄິດເປັນ 76.59 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ 2019.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນ 3.45 ລ້ານຄົນໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນຂອງປີ 2019 ໂດຍຄິດເປັນ 76.59 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 11 ເປີເຊັນ ຫາກແຕ່ກໍຄາດວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົາໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 4.5 ລ້ານຄົນໃນແຜນການປີ 2019 ທີ່ຖືເປັນປີ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽງຊາວຈີນ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນດ້ວຍນັ້ນ ແຕ່ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການປັບປຸງ ແລະການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຖືເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ທັງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດ ທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ ແລ້ວທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ ເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄອນໃຫ້ແກ່ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ການທ່ອງທ່ຽງຢູ່ປະເທດເຮົາໃນປີນີ້ ກໍຍັງບໍ່ທັນຄຶກຄັກ ແລະອາດຈະບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງເຮົາ ທີ່ວາງໄວ້.”
ທັງນີ້ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍນັ້ນ ກໍເພາະວ່າ ການບໍລິຫານງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກລັດຖະບານ ຍັງມີລັກຊະນະທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນລາວ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ສູງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຢາກເດີນທາງເຂົ້າມາລາວອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2019 ນີ້ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງເຂົາມາລາວເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 11 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ຊ່ວງດຽວກັນໃນປີ 2018 ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 4.5 ລ້ານຄົນ ໃນອັດຕາມ ສະເລ່ຍທີ່ເກີນກວ່າ 23 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້.
ທາງດ້ານ ທ່ານສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຖະແຫລງວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານໃນພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວຄືສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງ-ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນໃນທຸກໆດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມພູ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ຮີບຮ້ອນປັບປຸງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດທະກຳ ທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ກຳນົດມາດຕະຖານພາຫະນະຂົນສົ່ງ-ທ່ອງທ່ຽວ ແລະກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍຕ່ຳສຸດໃນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແຕ່ຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະຄ່າບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງເຂົ້າຊົມ ແລະຄ່າບໍລິການ ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນເອກກະພາບທົ່ວປະເທດ.”
ທາງດ້ານ ພັນເອກ ກິດຕະວົງ ສຸລິຍາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ໂອກາດປັບໃໝ ຫຼືຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຜິດລະບຽບກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ແລະເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປັບໃໝນັ້ນ ໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະບຸວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້ ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ ເພາະພາກການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີລາຍຮັບຕ່ຳສຸດໃນອາຊຽນ ໂດຍໄທມີລາຍຮັບຮຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 62,870 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນ ສປປ ລາວ ມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວພຽງແຕ່ 755 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າໄທ 83 ເທົ່າໃນປີ 2018 ສ່ວນໃນປີ 2019 ຄາດວ່າ ຈະມີຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນໄທຫລາຍກວ່າ 40 ລ້ານຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັກທ່ອງທ່ຽງວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນເຂົ້າມາໃນລາວ ເກີນກວ່າ 10 ເທົ່າຕົວໃນໄລຍະດຽວກັນ.
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