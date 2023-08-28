ເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ວັງເຄຣມລິນ ກະກຽມໄວ້ສໍາລັບທ່ານ

ຊີວິດສອງເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບ. ເມື່ອຜູ້ນຳທະຫານຮັບຈ້າງຣັດເຊຍໄດ້ກໍ່ກະບົດຕໍ່ກອງທັບຣັດເຊຍໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ໄດ້ປະນາມການກະທຳດັ່ງກ່າວວ່າເປັນ “ການກະບົດ” ແລະປະຕິຍານວ່າຈະລົງໂທດ, ອິງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ (AP). ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຍຸດຕິຄຳສັນຍາ ໂດຍບໍ່ດໍາເນີນຄະດີຫົວຫນ້າກຸ່ມແວັກເນີ (Wagner). ສອງເດືອນຕໍ່ມາ, ເຮືອບິນອາຍພົ່ນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ (Prigozhin) ໄດ້ຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ. ຄະນະກຳມະການສືບສວນຂອງຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ລະບຸຕົວບຸກຄົນທັງໝົດ 10 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຍົນລຳດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ລວມທັງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ (Prigozhin). ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ວາງແຜນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການກໍ່ກະບົດ ຂອງທ່ານ ປຣີໂກຊິນ (Prigozhin). ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ (Prigozhin) ໄດ້ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ກະກຽມໄວ້ສໍາລັບທ່ານ.