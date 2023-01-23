ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຢຍຣະມັນ ຈະບໍ່ຄັດຄ້ານຖ້າ ໂປແລນ ຕັດສິນໃຈ ສົ່ງລົດຖັງທີ່ເຮັດໂດຍ ເຢຍຣະມັນ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຣັດເຊຍ ທີ່ທຳການບຸກລຸກ.
ທ່ານນາງ ອານນາເລນາ ແບບັອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຝຣັ່ງ ຊ່ອງ LCI ໃນຂະນະທີ່ ໂປແລນ ບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດທີ່ຈະສົ່ງອອກລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 (Leopard 2) ໃຫ້ຢູເຄຣນ ວ່າ, ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າມີການຂໍຮ້ອງ, “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢືນຂວາງທາງ.”
ຢູເຄຣນ ໄດ້ພະຍາຍາມຂໍລົດຖັງໜັກມາດົນນານ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ດ້ວຍການໃຊ້ລົດຖັງທີ່ທັນສະໄໝກວ່າລົດທີ່ຢູ່ໃນຄັງອາວຸດຂອງ ຢູເຄຣນ. ຈົນມາຮອດການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງ ແບບັອກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຢຍຣະມັນ ແມ່ນໄດ້ສະຫງວນທ່າທີເພື່ອສົ່ງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຫຼື ອະນຸມັດການນຳສົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍປະເທດຕ່າງໆຜູ້ທີ່ຊື້ລົດຖັງນັ້ນຈາກ ເຢຍຣະມັນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນ
ຝຣັ່ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສົ່ງອາວຸດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ຢູເຄຣນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ໂອລາຟ ໂຊລສ໌ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຢຍຣະມັນ ຈະເຫັນດີເພື່ອສະໜອງ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍການສົ່ງລົດຖັງຕໍ່ສູ້ນັ້ນໄປໃຫ້ຫຼືບໍ່, ແຕ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານວ່າການຕັດສິນໃຈແບບນັ້ນຈະຖືກເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການປະສານງານກັບບັນດາພັນທະມິດລວມທັງ ສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳສົ່ງລົດຖັງ ເລີເຄລີກ (Leclerc) ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ, ການສົ່ງລົດຖັງຕ່າງໆຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ ຝຣັ່ງ ຫຼື ຂະຫຍາຍສົງຄາມລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ ທ່ານ ເຈມສ໌ ເຄຼເວີລີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ Sky News ວ່າທ່ານຢາກເຫັນ ຢູເຄຣນ “ມີອຸປະກອນຕ່າງໆຄືລົດຖັງ ລຽວປາດ 2.” ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມເຄິລ ແມັກຄອລ, ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າສະຫະລັດ ຈະສະໜອງລົດຖັງຕໍ່ສູ້ໜັກ Abram ໃຫ້ຢູເຄຣນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ເຢຍຣະມັນ ສົ່ງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 ຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ລົດຖັງ ເອແບຣມ ພຽງນຶ່ງຄັນກໍຈະພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພັນທິມິດ, ໂດຍສະເພາະ ເຢຍຣະມັນ, ເປີດສາງລົດຖັງຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການຕໍ່ສູ້ກັບ ຣັດເຊຍ.”