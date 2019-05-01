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ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ຈ້າງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຄົນ​ລາວ ເຮັດ​ວຽກ​​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ກາ​ນ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຍັງ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານຈີນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນ​ປະ​ເທດ​ລາ​ວ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈ້າງ​ແຮງງ​າ​ນ​ລາວ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງທາງ​
ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ ໃນ​ໂຄງ​ການ ​ລ້ວນ​ແຕ່​
ເປັນ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ບຸນ​ຍັງ​ ວໍ​ລະ​ຈິດ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​
ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ໂອ​ກາດ​
ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກວດ​ຢ້ຽມ​ກ​ານ​ກໍ່​ສ້າງ ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ
​ມາ​ນີ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫັນ​ວ່າ​ ການ​ທຸ່ມ​ເທມ​ທັ້ງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ​ເງິນ​ທຶນ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ
​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ບຸກ​ຄະ​ລາ​
ກອນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ຈາ​ກຈີນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ໄດ້​ມີ​ການ​ວ່າ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ພຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​
ຄື 4,500 ກວ່າ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຈາກ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 3 ໝື່ນ​ຄົນ ດັ່ງ​ທີ່
​ທ່ານ​ບຸນ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງວ່າ:

“ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ກະ​ຢາກ​ໃຫ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕື່ມ ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ຄົນ​ລາວ​ໃຫ້​ມັນ​ຫຼາຍ
​ຂຶ້ນ ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ເຮັດ​ວຽກ ​ມີວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ແຮງ
​ງານ​ລາວ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຈັ່ງ​ຊັ້ນກະ​ຍາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຂົ້​າ​ຮ່ວມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພາະ
ວ່າ​ຜູ້​ຊິ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຍາວ​ນານ​ກະ​ແມ່ນ​ລູກ​ຫຼານ​ຄົນ​ລາວນີ້ ຈະ​ໄດ້​ສ້າງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​
ເຮັດ​ວຽກ.”

ທັງ​ນີ້​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລ​າວ​ຖື​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ
ທີ່​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ເປັນ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ລະ​ຫວ່າງ​
ລາວ​ກັບ​ຈີນ ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ໜຶ່ງ​ແລວ-ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ປະ​ທານ​ປະ
​ເທດ​ຈີນ​ທີ່​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ການ​ເປັນ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ 4 ດີ ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ຈີນ
ກໍ​ຄື​ການ​ເປັນ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ທີ່​ດີ ເປັນ​ສະ​ຫາຍ​ທີ່​ດີ ແລະ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ມື​
ທີ່​ດີ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ໂຈວ ຊ່ຽວ​ເຊຍ ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາ​ວ-ຈີນ ຊ່ວງທີ່​ໜຶ່ງ​ຢືນ
​ຢັນ​ວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ​ຈີນ ໄດ້​ຄືບ​ໜ້າ​ໄປ​ແລ້ວ 60 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ​
ທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2019 ກໍ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ເຈາະ ແລະ​ກໍ່​ສ້າງ​ອຸ​ໂມງ​
ບໍ່​ເຕັນຢູ່​ເຂດ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວ 6,453.5 ແມັດ ທີ່​ເປັນ​ໜຶ່ງໃນ 10
ອຸ​ບໂມງ ກໍ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວກ​ວ່າ 5000 ​ແມັ​ດ​ຂຶ້ນ​ໄປ ຫາກ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈາະ ແລະ
​ກໍ່​ສ້າງ​ອຸບ​ໂມງ ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ຈີນ ມາ​ທີ່​ດ່ານ​ບໍ່​ເຕັນ ທີ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວກວ່າ 9,000
ແມັດ​ນັ້ນ ກໍຕ້ອງ​ໄດ້​ໂຈະ​ໄວ້ຊົ່ວ​ຄາວ ເພາ​ະ​ວ່າ​ໄດ້​ເຈາະ​ໄປບໍ່​ເກືອ ທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຫຼາຍ​
ສົມ​ຄວນ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​
ໂຄງ​ການ​ສ້າງອຸບ​ໂມງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ນັ້ນ​ເອງ.

​ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລ​າວ-ຈີນ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ບໍ່​ເຕັນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ຈະ​ຕ້ອງ
​ຂຸດ​ເຈາະ ແລະ​ກໍ່​ສ້າງ​ອຸ​ໂມງ​ຈຳ​ນວນ 75 ອຸບ​ໂມງ​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ທີ່​ມີ​ໄລ​
ຍະ​ທາງ​ຍາວ​ທັງ​ໝົດ 414 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2016
ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ທີ່​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນາຍ​ຊ່າງ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຈີນ​ຫຼາຍກວ່າ 30,000
ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດ​ໄຟ-ລ​າວ​ຈີນ​ຈຳ​ກັດ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່ານ​
ຈູ ກວົະ​ຈ້ຽງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຈະ
​ແລ້ວ​ເສັດ​ຕາມ​ກຳ​ນົດ​ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ໂດຍ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລ​າວ-ຈີນ ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ 4,411
ຄອບ​ຄົວ​ໃນ 13 ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ວຽງ​ຈັນ ແລະ​ນະ
​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ໂດຍ​ມີ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ 3,832 ເຮັກ​ຕາ ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນ​ໄມ້​
ຕ່າງໆ ແລະ​ໄມ້​ກິນ​ໝາກ​ລວມ​ກັນ​ຫຼາຍ ກວ່າ 9 ແສນ​ຕົ້ນ ໂດຍ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ທີ່​ດິນ
ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ມີ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 11,000 ຫາ 80,000
ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ລາງແມັດ ສ່ວນ​ທີ່​ແຂວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ວຽ​ງຈັນ ທີ່​ຊົດ​ເຊີຍ​ລະ​ຫວ່າງ
15,000 ​ຫາ 137,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາລາງ​ແມັດ ໂດຍ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2019 ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​
ຈ່າຍ​ຄ່າຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ 63 ລາຍ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ບ້ານ​ແຈ້ງ​ສະ​ຫວ່າງ ແລະ​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​
ນ້ຳ​ເຢັນ ເມືອງ​ນາຊາຍ​ທອງ ນະ​ຄອນວຽງ​ຈັນ ຄິດ​ເປັນ​ມູນຄ່າ​ລວມ​ຫຼາຍກວ່​າ 17,277
ລ້ານ​ກີບ ຊຶ່ງ​ກຸ່ມ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນ ລະ​ບຸ​ວ່າ ທີ່​ດິນ​ຢູ່​ເຂດ ​ເມືອງ​ນາ​ຊາຍ​ທອງ
ມີ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ 1.3 ລ້ານ​ກີບ​ຕໍ່ຕາລາງ​ແມັດ ແຕ່ໄດ້ຊົດ​ເຊີຍ​ພຽງ 137,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ
​ລາງແມັດ.

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