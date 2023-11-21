ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ອ້ອມໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ທາງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ກົດດັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສດ້ວຍການໂຈມຕີ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍລິຫານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເວລາທີ່ລູກປືນ ຍິງໄປໃສ່ຊັ້ນສອງຂອງໂຮງໝໍອິນໂດເນເຊຍ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ກອງທະຫານທີ່ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂຮງໝໍ ໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ຄືນໃສ່ພວກນັກລົບທີ່ຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກ່າວຕື່ມວ່າ ບໍ່ມີການຍິງປືນໃສ່ໂຮງໝໍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານນາງເຣດໂນ ມາຊູດີ (Retno Marsudi) ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຕຳໜິອິສຣາແອລ.
“ອິນໂດເນເຊຍ ປະນາມຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ໂຮງໝໍ ອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ເຂດກາຊາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງ,” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ. “ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນການລະເມີດກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ທຸກປະເທດ, ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອິສຣາແອລ ຕ້ອງໃຊ້ອິດທິພົນ ແລະ ຄວາມສາມາດທັງໝົດຂອງຕົນ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລ ຢຸດຕິຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.”
ຄົນເຈັບປະມານ 600 ຄົນ, ພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ 200 ຄົນ ແລະຜູ້ອົບພະຍົບ 2,000 ຄົນຈາກໂຮງໝໍອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຸບັນກຳລັງພັກເຊົາຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ໂຄສົກກະຊວງສາທາລະນະສຸກທ່ານ ອັຊຣາຟ ອັລ-ຄິດຣາ (Ashraf al-Qidra) ກ່າວ. "ການເຂົ້າຍຶດເອົາ (ຂອງອິສຣາແອລ) ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ, ຄືກັບທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງໝໍຊີຟາ," ໃນເມືອງ ກາຊາ, ທ່ານນາງກ່າວ.
ການບັນເທົາທຸກສໍາລັບລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ທີ່ຫຼົ້ມສະຫຼາຍລົງ ຂອງ ເຂດກາຊາ ໄດ້ໄປຮອດໃນວັນຈັນ. ລົດບັນທຸກຫຼາຍສິບຄັນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈາກອີຈິບ ພ້ອມກັບອຸປະກອນຈາກຈໍແດນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຮງຫມໍພາກສະຫນາມ. ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈໍແດນກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ໃໝ່ໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ (Khan Younis) ທາງພາກໃຕ້ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ.