ການກວດພະຍາດແບບໃໝ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ກວດພົບອາການທີ່ແມ່ຍິງມັກເປັນ ແລະມີອັນຕະລາຍໃນເວລາຖືພານັ້ນ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແມ່ ແລະທາຣົກນ້ອຍ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະປອດໄພໄດ້. Carol Pearson ມີລາຍງານ ດັ່ງບົວສະຫວັນ
ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
“ຢາກອອກໄປຂ້າງນອກບໍ.”
ໃນຕອນທີ່ນາງ ແຈັສຊີ ພຣີຊິນສະກີ (Jessi Prizinsky) ຖືພາລູກຜູ້ທຳອິດຂອງລາວນັ້ນ ຕີນຂອງລາວບວມຂຶ້ນ. ນາງເວົ້າວ່າ:
“ເອີ, ເຈົ້າໄດ້ຍິນທຸກຄົນບອກເຈົ້າ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ຂໍ່ຂາບວມຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ນັ່ງເອົາຕີນຂອງເຈົ້າຢອງໄວ້ບ່ອນສູງ ແລະສິ່ງທັງຫລາຍທັງປວງນັ້ນ. ອັນນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ‘ໂອເຄ’ ຂ້ອຍເຮັດ. ແລະຈາກນັ້ນ ມັນກໍເລີ້ມເປັນ, ເບິ່ງຄ້າຍກັບວ່າ ມັນເປັນຢູ່ແຂນ ແລະມືຂອງຂ້ອຍຄືກັນ.”
ອາການບວມ ຍັງສາມາດເປັນສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາອີກດ້ວຍ.
ອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາ ເປັນການຖືພາທີ່ມີອາການສັບສົນ. ມັນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ ແລະທາຣົກຕົກ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງໄພ.
ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຂອງແມ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ໄປຫາສາຍແຮ່ຂອງລູກ. ອາການນີ້ ສາມາດພາໃຫ້ເດັກທາຣົກໂຕນ້ອຍລົງ ຫລືບໍ່ ກໍເກີດກ່ອນກຳນົດໄດ້. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ມັນສາມາດ ເຮັດໃຫ້ແມ່ ຫລືລູກ ຫລືທັງແມ່ແລະລູກ ເສຍຊີວິດໄດ້.
ດຣ. ຄາຣາ ຣູດ ຈາກສູນການແພດເວັກສ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດໂອຮາຍໂອ ກ່າວວ່າ: “ນຶ່ງໃນຫລາຍໆ ສ່ວນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການມີອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພານີ້ກໍຄື ພຽງແຕ່ການຖືພາເທົ່ານັ້ນ ກໍມີອາການຫລາຍຢ່າງຢູ່ແລ້ວ ແລະອາການ ຂອງສຸຂະພາບອັນອື່ນ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທີ່ພວກແມ່ຍິງເປັນ ເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເຈັບຫົວ, ການປ່ຽນໄປຂອງສາຍຕາ ເປັນຕົ້ນ. ອາການເຫລົ່ານັ້ນ ສາມາດເກີດມາຈາກຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ.”
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສູນການແພດເວັກສ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດໂອຮາຍໂອ ພັດທະນາການກວດພະຍາດທີ່ໄວ ແລະງ່າຍຂຶ້ນມາ ເພື່ອວິນິໄສອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາ.
ດຣ. ຄາຣາ ຣູດ ກ່າວເພີ້ມວ່າ: “ມັນໃຊ້ງ່າຍໆ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນວິທີການທີ່ຮຸນແຮງ. ແລະມັນກໍໃຊ້ເຄື່ອງໜ້ອຍດຽວເພື່ອດຳເນີນການກວດ.”
ອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາ ເປັນເລື້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ຖ້າຫາກມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການຖືພາ ຫລື ເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງກ່ອນການຖືພາຢູ່ແລ້ວ.
ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດສຳລັບ ທັງແມ່ ແລະທາຣົກນ້ອຍ ທຳການຄວບຄຸມອາການນີ້ໄວ້ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ຖືກວິນິໄສວ່າເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ.
ດຣ. ຄາຣາ ຣູດ ໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ້ມວ່າ: “ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນຂອງການກວດພະຍາດນີ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການວິນິໄສແລ້ວ, ພວກເຮົາ, ໃນນາມວ່າເປັນຜູ້ສະໜອງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແນ່ນອນຈະມີຄວາມລະມັດລະວັງຈົນເກີນໄປ ເພາະອາການນີ້ ແນ່ນອນ ມັນເປັນສິ່ງໃດ ສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຢາກພາດໄປ ຍ້ອນຜົນຂອງການວິນິໄສຜິດພາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງແມ່ ແລະທາຣົກນ້ອຍ.”
“ແລ້ວໆບໍ? ໄປ໋.”
ຍ້ອນວ່າ ມີອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາ, ນາງ ພຣີຊິນສະກີ (Prizinsky) ເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ 3 ອາທິດ. ການຖືພາຄັ້ງທີ 2 ຂອງລາວ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະລາວມີຄຳແນະນຳອັນນີ້ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ຊຶ່ງນາງບອກວ່າ: “ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ຟັງເບິ່ງອາການໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເອງ.”
ການກວດພະຍາດວິທີນີ້ ແມ່ນງ່າຍຫລາຍ, ແມ່ຍິງທັງຫລາຍສາມາດເຮັດການ ກວດແບບນີ້ຢູ່ເຮືອນໄດ້. ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຖືພາ ສາມາດຖືກປິ່ນປົວໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດທີ່ມັນເລີ້ມມີຂຶ້ນ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດວ່າ ການກວດພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະຢາ ຂອງສະຫະລັດ ໃນສອງ ສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້.
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