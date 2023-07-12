ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ອະດີດຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບບົກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າບໍຣິຫານປະເທດມາຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຢຶດອຳນາດເມື່ອເກົ້າປີກ່ອນໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຖະແຫຼງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະລົງຈາກ ເວທີການເມືອງ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະຕັດສິນຊີ້ຂາດວ່າ ຜູ້ນຳຝ່າຍທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕຂອງໄທ ສາມາດເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຫຼືບໍ່.
ທ່ານປຣະຢຸດ ອາຍຸ 69 ປີ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນການເຮັດລັດຖະປະຫານຄັ້ງທີ 13 ນັບແຕ່ໄທໄດ້ສິ້ນສຸດການປົກຄອງແບບເດັດຂາດຂອງກະສັດ ໃນປີ 1932 ໂດຍກອງທັບ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕຝັງຮາກຢ່າງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານປຣະຢຸດກ່າວເຖິງຕົວທ່ານເອງວ່າ ເປັນທະຫານທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າມາຫຼິ້ນການເມືອງເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດຊາດຈາກການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ທ່ານໄດ້ນຳສະເໜີໂຕທ່ານເອງ ໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະດີດນາຍທະຫານທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຖອນໂຕທັງໆທີ່ເສດຖະກິດບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະມີການໂຮມຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ.
ການຖະແຫຼງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ປາກົດວ່າແມ່ນເພື່ອເພີກຖອນຂ່າວລືທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ວ່າທ່ານປຣະຢຸດ ອາດຈະພະຍາຍາມຫາທາງກຳຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ໄປ ທັງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນບໍ່ດີໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອວັນທີ 14 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ຊຶ່ງຜົນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ພວກນັກສັງເກດການ ກ່າວວ່າ ເປັນການບອກປະຕິເສດຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ.