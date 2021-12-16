ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍໝື່ນຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຫາທີ່ປອດໄພຢູ່ໃນພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງ ຟີລິບປິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເນື່ອງຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ມີກໍາລັງແຮງໄດ້ເຄື່ອນໂຕເຂົ້າໄປ, ແລະໃນຂະນະທີ່ທາງການໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການຢູ່ເປັນກຸ່ມ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ ກໍລະນີທຳອິດຢູ່ໃນປະເທດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ນັກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ຫຼ້າສຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ໄຣ, ມີຄວາມແຮງລົມຢູ່ທີ່ 185 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໂດຍມີລົມພັດແຮງໃນບາງບາງຄາວ ສູງເຖິງ 230 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ຢູ່ປະມານ 175 ກິໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງແຂວງ ຊູຣິກາວ ເດລ ນອຣ໌ທ (Surigao del Norte) ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ລົມພາຍຸຫົວນີ້ພວມມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອດ້ວຍຄວາມໄວ 25 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ພາ ຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ຮ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ໂອເດຕເຕ (Odette), ມີການຄາດການວ່າ ຈະພັດໄປຕໍາໃສ່ໝູ່ເກາະ ດີນາກັຕ (Dinagat) ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກວັນພະຫັດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ.
ແຂວງທາງພາກໃຕ້ ແລະພາກກາງຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນນີ້ແລ້ວ. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກແຄມຝັ່ງທະເລ, ພື້ນທີ່ຄ້ອຍຕໍ່າຂອງໝູ່ບ້ານ ແລະບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກອາດຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນທັນທີທັນໃດ, ດິນເຈື່ອນ ແລະນໍ້າຂຶ້ນກະທັນຫັນ ທັງທາງໃນ ຫຼືນອກເສັ້ນທາງຂອງພາຍຸດັ່ງກ່າວ.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງປະເທດ ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການສັ່ງຫ້າມໃນການເດີນ ທາງ ທາງທະເລ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໂດຍສານເກືອບ 4,000 ຄົນ, ຄົນງານເຮືອຂ້າມຟາກ ແລະພະນັກງານເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕົກຄ້າງຢູ່ທ່າເຮືອຫຼາຍສິບແຫ່ງທາງພາກໃຕ້ ແລະພາກກາງ. ໄດ້ມີການກຽມພ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຊາຍຝັ່ງ ແລະເຮືອສໍາລັບເກີດກໍລະນີສຸກເສີນ, ຕາມການລະບຸ. ຖ້ຽວບິນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດຫຼາຍສິບຖ້ຽວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
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