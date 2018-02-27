ມີລາຍງານວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າສິບຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງທີ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ ໃນເຂດປາປົວ ນິວ ກີເນຍ ຫຼື Papua New Guinea ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້
ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງແທກໄດ້ 7.5 ທີ່ເກີດຂຶ້ນປະມານ 90 ຫຼັກກິໂລແມັດຢູ່
ທາງໃຕ້ຂອງເມືອງ Porgera ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າຫັກແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ແກ່ພວກຖະໜົນຫົນທາງ ໃນທົ່ວເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ຊຶ່ງໄດ້ຕັດຂາດຈາກການເຂົ້າຮອດໄປເຖິງ ແລະການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ໄປຍັງຂົງເຂດທີ່
ຮາບສູງພາຍໃນປະເທດ ທີ່ພາກັນເຊື່ອວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສົ່ງຄະນະກູ້ໄພສຸກເສີນ ໄປຍັງແຂວງ Hela ໂດຍເຮລີຄອບເຕີ
ເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຢືນຢັນລາຍງານກ່ຽວກັບພວກທີ່ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ.
ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດ Exxon Mobil ຢຸດການປະຕິບັດງານທີ່
|ໂຮງງານແກັສທຳມະຊາດ Hides ໃກ້ໆກັບເມືອງທ່າ Moresby ແລະຍັງໄດ້ລົບກວນ
ກິດຈະ ກຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນບໍ່ແຮ່ອື່ນໆ ບໍ່ນຳມັນ ແລະໂຮງງານແກັສທຳມະຊາດ ໃນເກາະ
ດັ່ງກ່າວນຳ.
ປາປົວ ນິວ ກີເນຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍໆປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ ວົງແຫວນໄຟ ຫຼື
“Ring of Fire” ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນແຕກແຫງໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດ
ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະການລະເບີດຂອງພູໄຟຕ່າງໆ.
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