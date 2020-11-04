ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ເອຕາ ທີ່ມີພະລັງຮ້າຍແຮງ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໂຕຊ້າໆ ຂຶ້ນບົກ ໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ

ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ເອຕາ ສືບຕໍ່ພັດຖະຫລົ່ມສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນສາຍທາງຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ໃນເຂດອາເມຣິກາຕອນກາງ ໂດຍມີ ນິກາຣາກົວ ແລະຮອນດູຣາສ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງຂອງນິກາຣາກົວ.
ສູນກາງພາຍຸເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພາຍຸ ເອຕາ ກຳລັງເຄື່ອນຕົວຂຶ້ນສູ່ພື້ນດິນຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນິກາຣາກົວ ໂດຍມີລົມພັດແຮງສຸດເຖິງ 140 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມານຳດ້ວຍ. ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ເຕືອນວ່າ ຈະມີຄື້ນຟອງທະເລຈາກພາຍຸ ແລະລົມທີ່ແຮງ ແລະນ້ຳຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ ຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງອາເມຣິກາກາງ ຈະເປັນໄພອັນຕະ ລາຍຕໍ່ຊີວິດ.
ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ເອຕາ ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ ເປີໂຕ ກາເບຊາສ໌ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນິກາຣາກົວ ຊຶ່ງມັນໄດ້ນຳເອົາລົມແຮງສູງສຸດເຖິງ 225 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ມາພ້ອມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພາຍຸ ລະດັບ 4 ໃນ 5 ອັນດັບທີ່ວັດແທກຄວາມຮ້າຍແຮງໃນການທຳລາຍລ້າງຂອງພາຍຸ.
ມີຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງພາຍຸ ເອຕາ. ເດັກຍິງອາຍຸ 12 ປີ ຢູ່ໃນຮອນດູຣາສ ໄດ້ເສຍຊີວິດເມື່ອເຮືອນຂອງນາງ ໄດ້ຖືກດິນເຈື່ອນທັບຖົມ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຄົນງານບໍ່ແຮ່ສອງຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການຕົມເຈື່ອນ ຢູ່ໃນນິກາຣາກົວ.