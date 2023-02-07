ແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ສັງຫານປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ

ພວກໜ່ວຍກູ້ໄພໃນເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ພາກັນປະຕິບັດງານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ລອດຊີວິດ ຊຶ່ງຖືກຖົມຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ຍຸບລົງໂດຍແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ໄດ້ກະທົບຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 4,800 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ພາຍຫຼັງຈາກນຶ່ງຄືນ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຫລຸດລົງເກືອບເຖິງຂັ້ນເປັນນ້ຳກ້ອນ ຊຶ່ງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ມີແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍຄວາມແຮງ 4.0 ຫຼື ແຮງກວ່ານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 20 ເທື່ອ ທີ່ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນພື້ນທີ່ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດານົມ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ປະຊາຊົນຂອງເທີກີ ແລະຊີເຣຍ “ໃນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈທີ່ບໍ່ອາດພັນລະນາໄດ້ນີ້” ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດສະທ້ອນເຖິງ “ຄວາມໂສກເສົ້າແລະ ການສູນເສຍທີ່ໄດ້ປະສົບໂດຍບັນດາຄອບຄົວ ໃນເວລານີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍແມ່, ພໍ່, ລູກສາວ, ລູກຊາຍ ຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງນັ້ນ-ຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ພວກຄົນຮັກ ແພງຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຫຼື ເສຍຊີວິດແລ້ວ.”
ໃນການກ່າວຖະແຫລງທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ WHO ຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ທ່ານເຕໂດຣສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການນີ້ ຈະສົ່ງເຮືອບິນຮັບເໝົາຫຼາຍຖ້ຽວໄປຍັງທັງສອງປະເທດ ບັນຈຸດ້ວຍອຸບປະກອນການແພດ ແລະວ່າຕົນຈະເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາເຈົ້າຂະນະທີ່ພວກເຂົາຟື້ນຕົວ ແລະສ້າງສາຄືນໃໝ່.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງປຸ້ມລຸມກັນເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວ ເປັນນຶ່ງມະນຸດຊາດ ເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດຄົນ ແລະຜ່ອນຜັນຄວາມທຸກທະລະມານຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກອົກທຸກໃຈຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ.”
ອົງການຄຸ້ມຄ້ອງໄພຫາຍະນະສຸກເສີນຂອງເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະຕິບັດການທັງທາງບົກ ແລະທາງອາກາດເພື່ອນຳສົ່ງສະບຽງຕ່າງໆ ແລະທີມງານທັງຫຼາຍໄປຍັງພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຜນດິນໄຫວນັ້ນ. ຄວາມພະຍາຍາມທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະອົງການຊ່ອຍເຫຼືອທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ສົ່ງທີມງານແລະບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ທີ່ການສັນຈອນຕິດຄັດເນື່ອງຈາກຫິມະຢູ່ໃນຫົນທາງລະຫວ່າງຫົວເມືອງຕ່າງໆ ຂອງເຄຍເສເຮຍ (Kirsehir) ແລະ ໄຄເສສຣີ (Kayseri) ນັ້ນ ວີໂອເອພະແນກພາສາເທີກີ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ກຳລັງເດີນທາງໄປຍັງພື້ນທີ່ຖືກກະທົບ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອ.
ທ້າວເຊຕິນ ຄີລິກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ລົດກະບະຂອງລາວ ບັນທຸກຜ້າຫົ່ມແລະອາຫານ.
ລາວເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ.”