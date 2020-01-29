ແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ແທກໄດ້ 7.7 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທະເລ ຄາຣີບຽນ ລະຫວ່າງປະເທດ ຈາໄມກາ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຄິວບາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຕືອນກ່ຽວກັບຄື້ນຊຸນາມິ ເປັນໄລຍະສັ້ນ.
ການສັ່ນສະເທືອນ ສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ໄປເຖິງເມືອງ ແຊນທີອາໂກ, ໃນປະເທດ ຄິວບາ ແລະ ເກາະ ເຄແມນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຖືກລາຍງານ. ຈຸດສູນກາງຂອງການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນ 10 ກິໂລແມັດຢູ່ໃຕ້ທະເລ.
ສູນເຕືອນຄື້ນຊຸນາມິໃນເກາະ ຮາວາຍ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເກາະ ເຄແມນ, ຈາໄມກາ ແລະ ເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ຄິວບາ, ເມັກຊິໂກ, ເບລີສ ແລະ ຮອນດູຣັສ ຫລັງຈາກຄື້ນຊຸນາມິ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ. ການເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກເລີກປະມານສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ.
ແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຮງຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ເມື່ອສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ. ການສັ່ນສະເທືອນຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນມີຄວາມແຮງ 5.0 ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້.