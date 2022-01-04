ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງຢູ່ໄຕ້ຫວັນໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນຈັນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຶກອາຄານໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປສັ່ນສະເທືອນ ແລະໃນທົ່ວຂົງເຂດພາກເໜືອຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຮ້າຍແຮງ.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.2 ແລະມີຈຸດສູນກາງທີ່ເລິກຈາກພື້ນທະເລ 28.7 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຫົວຫຼຽງ (Hualiang) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ ດ້ານຕາເວັນອອກຂອງເກາະໄຕ້ຫວັນ.
ໂຄສົກຂອງສູນກາງພະຍາກອນອາກາດາຂອງໄຕ້ຫວັນລະບຸວ່າຄວາມແຮງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນ 6.0 ຊຶ່ງຢູ່ເລິກ 19.6 ກິໂລແມັດ. ຄວາມແຮງສຸດໄດ້ມີການຈົດບັນທຶກທີ່ນະຄອນຫຼວງໄທເປ ແລະບາງເຂດຂອງເມືອງຢີຫຼານ ຊຶ່ງວັດແທກໄດ້ 4 ຕາມລະດັບຄວາມແຮງທີ່ມີທັງໝົດ 7 ລະດັບຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ສະຖານີໂທລະພາບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ອອກຂ່າວໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫ້ອງຂ່າວໂທລະພາບແລະຫອດໄຟ ໄດ້ໄກວໄປມາ. ສ່ວນລາຍງານອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຝາຂອງຫ້ອງສານປະຈຳເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງໄທເປ.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະມີບໍ່ຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມແຮງສູງກໍຕາມ.
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