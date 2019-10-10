ບໍລິສັດ ປາຊີຟິກ ແກັສ ແລະ ໄຟຟ້າ ຫຼື PG&E ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຕັດໄຟຟ້າຂອງ
ປະຊາຊົນໃນລັດຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນລົມພັດແຮງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສົາ
ໄຟຟ້າຫັກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າ.
ບໍລິສັດໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕືອນມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວວ່າ ການຕັດໄຟຟ້າແມ່ນເປັນໄປ
ໄດ້, ແຕ່ການຕັດໄຟຟ້ານັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈ.
ຢູ່ສື່ສັງຄົມທວິດເຕີ ແມ່ນສົນລະວົນໄປດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ ກ່ຽວກັບ ໄຟຟ້າມອດ ຈາກຜູ້ບໍລິ
ໂພກໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ໂມໂຫ ກ່ຽວ
ກັບ ເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານັ້ນ, ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງ
ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ກ່ຽວກັບ ການຕັດໄຟຟ້ານັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມື
ກັບໄຟຟ້າມອດຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນນັ້ນ, ການມອດໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາອາ
ກາດນັ້ນ ແມ່ນປາກົດການທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ບໍລິສັດ PG&E ໄດ້ເລີ່ມມອດໄຟຟ້າໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້. ເຮືອນ ແລະ ຫ້າງ
ຮ້ານທຸລະກິດເກືອບ 500,000 ແຫ່ງ ໃນພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ແມ່ນບໍ່ມີໄຟ
ຟ້າໃຊ້ ແລະ ຮອດຕອນທ່ຽງມັນກໍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຂດ
ອ່າວທະເລ, ລວມທັງເມືອງ ແຊນ ໂຮເຊ ແລະ ແຊນຕາ ຄຣູສ.
ຫຍັບລົງໄປຕື່ມທາງພາກໃຕ້, ບ່ອນທີ່ລົມໃນເມືອງ ແຊນຕາ ອານາ ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີ
ຈົນຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ນັ້ນ, ເມືອງ ເອດິສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດ
ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຕັດໄຟຟ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍ ກວ່າ 170,000
ຄົນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ລວມຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນໃນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງນະ
ຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ແລະ ໃກ້ກັບເມືອງ ເວັນທູຣາ ເກືອບ 20,449 ຄົນ.
ບໍລິສັດ ແຊນດີເອໂກ ແກັສ ແລະ ໄຟຟ້າ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຕັດໄຟຟ້າຂອງ
ປະຊາຊົນເກືອບ 30,000 ຄົນ.
ສາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ເກືອບນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນພາກເໜືອ
ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 86 ຄົນ ແລະ ໄໝ້ປ່າ 62 ເຮັກຕາ. ເມືອງ
ພາຣາໄດສ໌ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກຫຼາຍໂດຍໄຟໄໝ້ໃນເດືອນມັງກອນ ທີ່ໃນກາງ
ເດືອນເດືອນກໍລະກົດ ມີຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນພຽງ 2,034 ຄົນຈາກເກືອບ 27,000
ກ່ອນເກີດໄຟໄໝ້ນັ້ນ ທີ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດ PG&E ໄດ້ຮ່າງການລົ້ມລະລາຍໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພົບເຫັນ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການເກີດໄຟປ່າຫຼາຍແຫ່ງ. ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິ
ສັດ PG&E ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ 11 ຕື້ໂດລາໃນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ. ການຟ້ອງຮ້ອງກຸ່ມທີ່
ສາມ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ຜ່ານສານຂອງລັດ ແລະ ສານລັດຖະບານກາງ.