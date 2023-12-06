ຄວາມທຸກຍາກ ຜັກດັນໃຫ້ໂຕປະກັນຊາວໄທ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະ ພິຈາລະນາ ທີ່ຈະກັບຄືນໄປ ອິສຣາແອລອີກ

ຊາວໄທ 23 ຄົນ ໄດ້ກັບຄືນບ້ານຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດທີ່ຍາວນານຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງຄົນງານຊາວໄທໄດ້ຖືກຈັບໂຕໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ມັນເປັນມື້ທີ 6 ໃນການເຮັດວຽກຂອງ ທ້າວວິຊຽນ ເຕັມທອງ ຢູ່ທີ່ສວນປູກໝາກອາໂວກາໂດ ເມື່ອພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສບຸກເຂົ້າໄປໃນນິຄົມ ກິບບຸສ ຊາອາດ ດ້ວຍການຍິງລູກປືນ ແລະໂຍນລູກລະເບີດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນງານຂອງໄທເສຍຊີວິດ 7 ຄົນ ແລະຈັບເອົາລາວໄປເປັນໂຕປະກັນ.
ລາວໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍ່າງໄປສູ່ເຂດກາຊາ, ມືຂອງລາວຖືກມັດດ້ວຍສາຍເຊືອກ, ແລະໃຊ້ເວລາຖືກກັກຂັງຮອດ 7 ອາທິດ ຈົນເຖິງມື້ທີ່ລາວຖືກປ່ອຍໂຕໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກພ້ອມກັບຊາວໄທອີກ 22 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງມື້ສິ້ນສຸດຂອງການຢຸດຍິງ.
ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 37 ປີ ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງປະເທດໄທ, ຢູ່ເຮືອນທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນທີ່ໃກ້ຊິດກັນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ລາວກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຜ່ານຄໍ່າຄືນທີ່ນອນບໍ່ຫລັບໄປໄດ້.
ແຕ່ຄວາມຄິດຂອງລາວທີຈະກັບຄືນໄປອິສຣາແອລແມ່ນຍັງມີຢູ່ ເພື່ອເຮັດສັນຍາການຈ້າງງານຂອງລາວໃຫ້ສຳເລັດແລະການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ຖືກຄອບງໍາ ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານຂອງລາວ ບ້ານໄຊຍະໂພດ ຈັງຫວັດບູຣີຣໍາ ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ.