ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະເລື່ອນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອອສເຕຣເລຍ ແລະ ການເດີນທາງຄັ້ງປະຫວັດສາດໄປປາປົວນິວກີເນຍ ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ກ່າວເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ທ່ານໄບເດັນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດໄວຂຶ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເລື້ອງງົບປະມານ ກັບລັດຖະສະພານັ້ນ, ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າ ພວມສະແດງກຳລັງ ຢູ່ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພັນທະມິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະຫະລັດ ເມື່ອວັນພຸດວານຜ່ານມານີ້ເພື່ອ ການເດີນທາງທີ່ຖືກຕັດສັ້ນລົງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວທີ່ສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີປາປົວນິວກີເນຍ ທ່ານເຈມສ໌ ມາຣາພີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ ຈາກເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One. ທ່ານໄດ້ເຊີນນາຍົກມາຣາພີໃຫ້ເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນໃນເດືອນກັນຍາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກຄັ້ງທີສອງ “ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ນຳສາມາດສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບປາຊີຟິກ ໃນບູລິມະສິດຮ່ວມຕ່າງໆ ຮວມທັງ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພີ້ມທະວີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າແລະເສດຖະກິດ ຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະມີທຸກຝ່າຍປະກອບສ່ວນ ແລະກໍການພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນ.” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ທຳການພົບປະສຸດຍອດເທື່ອທຳອິດ ໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍ.