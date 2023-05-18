ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລື່ອນການຢ້ຽມຢາມ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ການເດີນທາງຄັ້ງປະຫວັດສາດໄປປະເທດ ປາປົວ ນິວ ກີນີ, ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ.
ບັນດານັກວິເຄາະ ໄດ້ອະທິບາຍການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍການຕ້ອງການທີ່ຈະເດີນທາງກັບປະເທດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄວຂຶ້ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາງົບປະມານລັດຖະສະພານັ້ນ, ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ເປັນຂອງຂວັນຕໍ່ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເບັ່ງກ້າມ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ທີ່ເປັນເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມພັນທະມິດຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ສຳລັບການເດີນທາງທີ່ຖືກຕັດສັ້ນລົງໄປປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວທີ່ສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງ. ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປ ປາປົວ ນິວ ກີນີ.
ການເດີນທາງໄລຍະສັ້ນຜ່ານປະເທດເກາະທາງພາກເໜືອຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະເສີມສ້າງຂໍ້ຕົກລົງການປ້ອງກັນປະເທດສະບັບໃໝ່ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ກັບ ປອດ ມໍເຣສບີ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ສະຫະລັດ ລາດຕະເວນໃນເຂດນ້ຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນ ຊິດນີ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອິນເດຍ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ.