ໜັງສືພິມ ລາຍງານ ວ່າ ສາຍລັບຣັດເຊຍ ມີສາຍສຳພັນ ກັບ ສະມາຄົມປືນແຫ່ງຊາດ ແລະທີ່ປຶກສາ ຂອງທ່ານ ທຣຳ

ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສຕ໌ ລາຍງານວ່າ ສາຍລັບຂອງຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນ
ໃກ້ຊິດ ກັບບັນດາກຸ່ມຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິໃນການຄອບຄອງປືນ ຂອງສະຫະລັດ ຜູ້ກ່ຽວຍັງ
ໄດ້ຄົບຫາສະມາຄົມ ກັບອະດີດທີ່ປຶກສາ ຂອງທ່ານທຣຳ ໃນສອງສາມສັບປະດາກ່ອນ
ໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຜ່ານມາ.
ໜັງສືພິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ຫາທາງມີປະຕິສຳພັນ ກັບ ທ່ານ ດີ ເຈ ກົວຣ
ດັນ (J.D. Gordon) ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານທຣຳ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້
ຕຳແໜ່ງ ໃນທີມຄະນະປ່ຽນປະທານາທິບໍດີ. ໜັງສືພິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງຄົນດັ່ງກ່າວ ແລກປ່ຽນອີເມລຫາກັນຫຼາຍຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ ແລະ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2016
ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງບູູຕີນາ ຍັງໄດ້ໄປຮ່ວມງານປາຕີວັນເກີດ ຂອງທ່ານ ກົວຣດັນ ໃນ
ເດືອນຕຸລາ ປີ 2016 ນຳດ້ວຍ. ວໍຊິງຕັນ ໂພສຕ໌ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນໃໝ່ນີ້ ບົ່ງບອກວ່າ ນາງບູ
ຕີນາ ໄດ້ຕິດແທດຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຮູ້
ຈັກກັນມາກ່ອນ.
ບັນດາໄອຍະການ ກ່າວວ່າ ນາງບູຕີນາ ອາຍຸ 29 ປີ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາ
ຕີ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກຊຶມເຂົ້າໃນ
ອົງການການເມືອງຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ
ຣັດເຊຍ.
ເມື່ອໄດ້ຖືກຖາມ ໂດຍວໍຊິງຕັນ ໂພສຕ໌ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນ ທ່ານກົວຣດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການ
ຕິດຕໍ່ກັບນາງບູຕີນາ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີພິດໄພຫຍັງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ ວໍຊິງຕັນ ໂພສຕ໌ ວ່າ “ຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ ນາງໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ເລື້ອງລາວຂອງ ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ໂດຍພື້ນຖານແທ້ໆ ເປັນເລື້ອງກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຢາກໃຫ້ກົດອ່ານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ
ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ພວກສະມາຊິກ ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ພວກສະມາຊິກ ສະມາຄົມປືນ
ຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ນາງໄດ້ພົບປະນຳ ຕະຫຼອດໄລຍະສອງສາມ
ປີຜ່ານມານີ້.”
ບັດດາໄອຍະການ ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ກ່າວຫາ ນາງບູຕີນາ ຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພົນ
ລະເມືອງ ອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ເຊິ່ງຜູ້ນຶ່ງ ນາງໄດ້ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ
ດັບສູງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໃຊ້ອິດທິພົນ ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ອອກມາໃນ
ທາງບວກຕໍ່ຣັດເຊຍ ດ້ວຍການແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນ ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນ
ກຸ່ມສິດທິໃນການຄອບຄອງປືນ ແລະ ພວກກຸ່ມຫົວອະນຸລັກນິຍົມພິເສດຕ່າງໆ ທີ່ອາດ
ຈະມີອິດທິພົນ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ.
ນາງບູຕີນາ ໄດ້ຖືກຟ້ອງ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນຂໍ້ຫາ ການເຄື່ອນໄຫວເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ ເຄຣມລິນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຂໍ້ຫາ ເຄື່ອນໄຫວສອດແນມ
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ຍ້ອນບົດບາດຂອງນາງ ກໍແມ່ນວ່າ ນາງບໍ່ໄດ້ລັກເອົາຂໍ້
ມູນລັບ ຂອງປະເທດ ແລະກອງທັບ ແຕ່ປາກົດວ່າ ນາງຫາທາງແຊກຊຶມເຂົ້າໃນວົງການ
ການເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ ເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງຣັດເຊຍ.
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