ອາດເກີດລະເບີດ ໃກ້ກັບບ່ອນ ເຮືອດຳນໍ້າ ຂອງ ອາເຈັນຕີນາ ຫາຍສາບສູນ

ກອງທັບເຮືອອາເຈັນຕີນາ ກ່າວວ່າ ອາດເກີດເຫດລະເບີດ ທີ່ໄດ້ຍິນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດ
ໃກ້ກັບບ່ອນເຮືອດຳນໍ້າໄດ້ຫາຍສາບສູນ ພ້ອມດ້ວຍລູກເຮືອ 44 ຄົນຢູ່ໃນເຮືອດັ່ງກ່າວ.
ເຮືອດຳນໍ້າ ແຊນ ຮວນ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນທີ 15 ເດືອນພະຈິກ ແລະກອງທັບ
ເຮືອອາເຈັນຕີນາ ອະທິບາຍວ່າ ສຽງລະເບີດທີ່ຕິດຕາມມານັ້ນ “ບໍ່ປົກກະຕິ ສັ້ນໆ ຮ້າຍ
ແຮງ.”
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະອົງການສັງເກດການ ກ່ຽວກັບການຫ້າມການທົດລອງນິວເຄລຍສາກົນ ກ່າວວ່າ “ແຮງສັ່ນສະເທືອນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ” ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ
ໂມງຫລັງຈາກກອງທັບເຮືອໄດ້ຂາດການຕິດຕໍ່ກັບເຮືອດຳນໍ້າ.
ທ່ານເອັນຣິກເກ ບອລບີ ໂຄສົກກອງທັບເຮືອອາເຈັນຕີນາ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່
ຊາບເຖິງສາເຫດຂອງການລະເບີດ ແລະບໍ່ມີຫລັກຖານທີ່ວ່າເຮືອໄດ້ຖືກໂຈມຕີ. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ການຊອກຄົ້ນຫາຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບຊະຕາ
ກຳຂອງເຮືອດຳນໍ້າແຊນຮວນ.
ເຮືອດຳນໍ້າແຊນຮວນ ອາຍຸ 34 ປີ ສ້າງຢູ່່ປະເທດເຢຣະມັນ ເປັນເຮືອດຳນໍ້າໃຊ້ນໍ້າມັນກາຊວນແລະໄຟຟ້າມີລາຍງານວ່່າ ໄດ້ບັນຫາດ້ານໝໍ້ໄຟ ໃນວັນທີ 15 ເດືອນພະຈິກ
ແລະກ່າວວ່່າເຮືອລຳນີ້ ໄດ້ກັບຄືນໄປຈອດ ທີ່ເມືອງທ່າມາ ແດນ ປລາຕາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງ
ສັນຍານຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ອີງຕາມກອງທັບເຮືອ.
ເປັນທີ່ສັນນິດຖານກັນວ່າ ເຮືອດຳນໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຫລັງຈາກເກີດ
ເຫດລະເບີດ ແລະຈົມຢູ່ພື້ນທະເລ ເຮືອດຳນໍ້າມີອາກາດພຽງແຕ່ເຈັດມື້ເທົ່ານັ້ນທີ່ອາດ
ຈະໝົດ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້.
ການຊອກຄົ້ນຫາເປັນເວລານານນຶ່ງອາທິດໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ບ່ອນຢູ່ສຸດທ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ
ເຮືອດຳນໍ້າ ປະມານ 320 ກິໂລແມັດ ນອກຝັ່ງທະເລອາເຈັນຈີນາ ແຕ່ໄດ້ປະສົບກັບສະ
ພາບອາກາດບໍ່ດີ.
ຣັດເຊຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປັນປະເທດຫລ້າສຸດ ທີ່ສົ່ງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກອງທັບ
ເຮືອ ແລະບັນດານັກວິເຄາະ ໄປຍັງເຂດນອກຝັ່ງອາເຈັນຕີນາ ເພື່ອໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອ
ໃນການຊອກຫາເຮືອດຳນໍ້າແຊນຮວນ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ສົ່ງເຮືອຊອກຫາຢູ່ພື້ນທະເລ ແລະລະບົບການກູ້ໄພພື້ນ
ທະເລ ເພື່ອຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພດັ່ງກ່າວ.
ເຮືອດຳນໍ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກ 2,000 ໂຕນ ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກນໍ້າມັນກາຊວນຢູ່ໜ້ານໍ້າແລະ ໃຊ້ໄຟຟ້າ
ທີ່ແລ່ນດ້ວຍໝໍ້ໄຟຢູໃຕ້ນໍ້າ. ຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ ເຮືອດຳນໍ້າທີ່ສ້າງຢູ່ເຢຍຣະ ມັນລຳນີ້ ສາມາດ
ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 4 ໜ່ວຍ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນກາຊວນ ສາກໜໍ້ໄຟຂອງຕົນ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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