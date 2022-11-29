ຄຣິສເຕຍໂນ ໂຣນັລໂດ ຂີ່ລົດອອກໄປງານສະເຫລີມສະຫລອງ, ເຮັດຄືກັນ ກັບວ່າ ລາວຍິງໄດ້ອີກປະຕູນຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ແຕ່ເທື່ອນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ.
ກົງກັນຂ້າມ ມັນແມ່ນບຣູໂນ ເຟີນັນເດສ (Bruno Fernandes) ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບຄະແນນໂດຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ແກ່ປອກຕຸຍການເອົາຊະນະ ອູຣຸໄກວ 2 ຕໍ່ 0 ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີມນີ້ກ້າວ ໄປແຂ່ງຢູ່ໃນຮອບ 16 ທີມ ສຸດທ້າຍ.
ເຟີນັນເດສ ເຕະບານໂຄ້ງເຂົ້າຫາປະຕູຈາກທາງຊ້າຍມື ເກືອບບໍ່ຂ້າມຫົວຂອງ ໂຣນັລໂດ ທີ່ກະໂດດຂຶ້ນໄປຫາບານ ແລະຟົ້ງເຂົ້າໄປໃນແຈຕາໜ່າງຂອງປະຕູ ໃນນາທີ ທີ 54 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປອກຕຸຍການໄດ້ຄະແນນນຳໜ້າ 1-0 ນັ້ນ.
ບຣາຊິລໄດ້ 1 ປະຕູ, ສະວິດເຊີແລນໄດ້ 0.
ການດີ້ນຮົນ ແລະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເນມາ (Neymar) ໃນສະຫນາມ ບຣາຊີລ ຍັງຫຼິ້ນໄດ້ດີສົມຄວນພໍທີ່ຈະຮັກສາບ່ອນ ໃຫ້ໄດ້ລົງແຂ່ງໃນຮອບຕໍ່ໄປຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ.
ທີມທີ່ໄດ້ເປັນແຊ້ມມາ 5 ສະໄໝນີ້ ໄດ້ເອົາຊະນະສະວິດເຊີແລນ 1-0 ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂາດນັກເຕະບານດາວເດັ່ນທີ່ຖືກບາດເຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ ທີ່ນະຄອນຫລວງໂດຮາຂອງກາຕາ ໂດຍຍິງໄດ້ນຶ່ງປະຕູໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ ຜ່ານເຂົ້າຮອບ 16 ທີມ ໂດຍຖືກຈັດໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນກຸ່ມ G.
ການາໄດ້ 3 ປະຕູ, ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ 2 ປະຕູ.
ທ້າວໂມຮຳເມັດ ກູດຸສ (Mohammed Kudus) ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັນຫຍັງຫຼາຍລະຫວ່າງ ວິທີການທີ່ການາຫຼີ້ນໃນການແຂ່ງຂັນຮອບເປີດ ເຕະ ບານໂລກຂອງຕົນທີ່ແຂ່ງກັບປອກຕຸຍການ ຫຼືເກມທີສອງຂອງຕົນກັບເກົາ ຫລີ ໃຕ້ໃນເມືອງ ອາລ ຣາຍຢານ (Al Rayyan) ປະເທດກາຕາ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນດີເລີດ, ແນ່ນອນ. ກູດຸສຍິງປະຕູໄດ້ສອງຄັ້ງ, ລວມທັງການຍິງປະຕູແບບລ້ຳໜ້າພາຍຫລັງທີ່ ພວກ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຄະແນນເທົ່າກັນໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງການຫລິ້ນ, ແລະການາພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ຖືກຕັດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນດ້ວຍການຊະນະ 3-2 ໃນວັນຈັນ ວານນີ້.
ກາເມຣູນ 3 ປະຕູ, ເຊີເບຍ 3 ປະຕູ.
ກາເມຣູນສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈໃນຄະແນນ 3-3 ສະເໝີກັນກັບ ເຊີເບຍໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນຜູ້ຮັກສາປະຕູ ໃນນາທີສຸດທ້າຍກໍຕາມ.
ທ້າວອານເດຣ ອອນນານາ (Andre Onana), ຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນໃຫ້ສະໂມສອນອີຕາລີ ອິນເຕີ ມີລານ (Inter Milan), ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງກາມາຣູນ ຫຼືແມ່ນແຕ່ ໄປຢູ່ໃນສະຫນາມກິລາ ເມືອງອາລ ວາກກຣາ (Al Wakrah), ປະເທດກາຕາ ເພື່ອເບິ່ງການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມ G ດ້ວຍຊ້ຳ.