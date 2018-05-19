ກຸ່ມທ່ານອາລ ຊາດເດີ້ ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ໃນອີຣັກ

ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງອີຣັກກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ກຸ່ມທີ່ນຳພາໂດຍນັກ
ສອນສາສະໜາ ມັອກຕາດາ ອາລ ຊາເດີ້ ທີ່ເຄີຍຕໍ່ສູ້ ກັບກຳລັງສະຫະລັດ ລະຫວ່າງ ສົງຄາມໃນອີຣັກນັ້ນ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຂອງອີຣັກ.
ກຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ ກ້າວໄປສູ່ການປະຕິຮູບຂອງທ່ານອາລ ຊາເດີ້ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບພັກ
ຄອມມູນິສຂອງອີຣັກ ໄດ້ຊະນະທັງໝົດ 54 ບ່ອນນັ່ງ.
ກຸ່ມພັນທະມິດແຫ່ງຄວາມມີໄຊ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງ ຫຼາຍເປັນອັນດັບ 2 ໂດຍຊະນະ 47
ບ່ອນນັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມພັນທະມິດແຫ່ງໄຊຊະນະ ທີ່ນຳພາໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີໄຮເດີ້ ອາລ ອາບາດີ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງຫຼາຍເປັນອັນດັບ 3 ຄືໄດ້ທັງໝົດ 42 ບ່ອນ.
ທ່ານອາລ ຊາເດີ້ ບໍ່ໄດ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມພັນທະ
ມິດການເມືອງ ທ່ານຈຶ່ງຈະມີບົດບາດ ອັນສຳຄັນ ໃນການຕົກລົງ ແລະການຖົກຖຽງ
ຕ່າງໆທາງການເມືອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງອີຣັກ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດ ໃຫ້ຊາບເທື່ອ ຍ້ອນຍັງມີການພິຈາລະນາ ເບິ່ງຢູ່ວ່າ ລະບົບການປ່ອນບັດ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກທີ່
ນຳໃຊ້ໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ມີການຜິດພາດຫຼືບໍ່.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນ
ອາທິດນີ້ວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂອງອີຣັກ ທັງໆທີ່ທ່ານອາລ ຊາເດີ້ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນກໍຕາມ.
ທ່ານແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງອີຣັກ.
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