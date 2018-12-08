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ວັງ​ວາ​ຕີ​ກັນ​ ກ່າວ​ວ່າ ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ໃນ​ປີ​ໜ້ານີ້

ພະ​ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ ແຟ​ຣ​ນ​ຊິ​ສ ເດີນທາງມາຮອດ ຫໍພະສັນຕະປາປາ ໂພ​ລ ທີ VI ເພື່ອ​​ພົບ​ປະກັບຜູ້ຊົມທົ່ວໄປ ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ ທີ່​ວັງ​ວັກ​ຕີ​ກັນ ວັນ​ທີ 5 ກັນ​ຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ໂຊລ ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​
ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງຢູ່​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ແລະ​ເພື່ອກະຕຸ້ນ​ໃຫ້​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ມາຮັບເອົາການ​ເປີດ
ກວ້າງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງວັງ​ວາ​ຕີ​ກັນ ໃນວັນສຸກວານ​ນີ້​ ທີ່ວ່າ ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​
ໄດ້​ ທີ່ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາປາ ​ແຟ​ຣນຊິ​ສ ຈະເດີນທາງໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ປີ​ໜ້ານີ້.

ຄວາມ​ເປັນ​ໄປໄດ້​ຂອງ​ການຢ້ຽມ​ຢາມທີ່ເປັນນິມິດ​ໝາຍ​ນີ້ ໄດ້ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ ໃນ
ເມື່ອ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ແຈ-ອິນ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ ການ​ພົບ​ປະແບບ
ສ່ວນ​ໂຕ ​ກັບ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ​ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາຜ່ານມາ ນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້​ນຳ​ເອົາ​
ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ​ກິ​ມ ຈົງ​ ອຶນ ຢາກໃຫ້​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ
​ປາ​ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່ໂດດ​ດ່ຽວນີ້. ວັງ​ວາ​ຕີ​ກັນ ​ໄດ້​ຕອບໄປ​ໃນ​ທາງທີ່ສ້າງສັນ
ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ການເຊື້ອ​ເຊີນ​ຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ ​ຈາກ​ເກົາ​ຫຼີເໜືອ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ
ຕ້ອງມີ.ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ​ຄວາ​ມ​ຈຳ​ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກະ​ກຽມ ແລະ ​ກຳນົດແຜນການ
ຂອງ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາທີ່ເຕັມ ນັ້ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໃນປີໜ້າຈະມາເຖິງນີ້ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວັງວາຕີກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຂໍສະຫງວນຊື່.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທາງອີເມລ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ວີໂອເອ ພະແນກພາ
ສາເກົາຫຼີ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນປີ 2019 ມີການເດີນທາງ
ໄປຫຼາຍໆແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ຫຼື ໃນແຜນການ. ແລະ ການເດີນທາງ
ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນງ່າຍກວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ!”

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສາມ​ຄັ້ງຜ່ານມາ​ໃນປີ​ນີ້ ທ່​າ​ມ​ກາງການຜ່ອນຄາຍທາງ​ການ​ທູດ​. ທ່ານ​ມູນ ແນມເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​
ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ທີ່ຖືວ່າ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະການພົວພັນ
ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາປາຄົນ​ໃດ ທີ່ໄດ້​ເດີນທາງໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ມາ​ກ່ອນ
ແລະ​ການ​ຢ້ຽມຢ​າມ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ ອ​າດ​ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນ ສຳລັບ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ.
ເພາະວ່າ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ມັກໄດ້​ຖືກ​ປະ​ນາມວ່າ ເປັນປະເທດ​ນຶ່ງ​ທີ່ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະ​ນຸດ
​ທີ່​ຂີ້ຮ້າຍທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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