ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ໂຊເຟຍ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ
ການຢ້ຽມຢາມອະດີດປະເທດຄອມມູນິສສາມວັນ ໄດ້ແກ່ປະເທດ ບຸນກາຣີ ແລະ
ມາເຊໂດເນຍເໜືອ. ເປັນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເປັນຄັ້ງທີສີ່ຂອງພະ
ອົງໃນປີນີ້. ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະ
ປະຊາກອນສ່ວນຫຼາຍນັ້ນໄດ້ພິຈາລະນາຕົນເອງວ່າ ນັບຖືກນິກາຍ ອໍໂຕດັອກສ໌.
ພະສັນຕະປາປາ ເບິ່ງຄືວ່າຈະໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍເນັ້ນຄວາມສຳພັນຂອງ
ວັງວາຕິກັງ ກັບຊຸມຊົນນິກາຍ ອໍໂຕດັອກສ໌ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູໂຣບ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວເຖິງປະຊາຊົນ ບຸນກາຣີ ກ່ອນການເດີນທາງຮອດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້,
ພະສັນຕະປາປາໄດ້ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໄປປະເທດ ບຸນກາຣີ ຂອງເພິ່ນ ຈະເພັ່ງ
ເລັງໃສ່ຄວາມສັດທາ, ສາມັກຄີ ແລະ ສັນຕິພາບ. ພະສັນຕະປາປາໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ,
ປະເທດ ບຸນກາຣີ ເປັນບ້ານຂອງສັກຂີພິຍານຄວາມສັດທາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກເວລາ ເມື່ອ
ນັກບຸນ ໄຊຣິລ ແລະ ເມໂຕດຽສ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສອນຂອງພະເຍຊູ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງທີ່ພະສັນຕະປາປາໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມປະເທດ ບຸນກາຣີ. ພະສັນ
ຕະປາປາ ຈອນ ພອລ ທີສອງໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2002. ບໍ່ເຄີຍມີ
ພະສັນຕະປາປາຄົນໃດໄດ້ໄປປະເທດ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ ຈັກເທື່ອ. ປະເທດ ບຸນກາຣີ
ມີປະຊາກອນປະມານ 7 ລ້ານຄົນ ພ້ອມກັບຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກພຽງນຶ່ງເປີ
ເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ ມາເຊໂດເນຍ ມີປະຊາກອນປະມານ 2 ລ້ານຄົນ ມີຜູ້ນັບຖືສາສະ
ໜາກາໂຕລິກບໍ່ເຖິງນຶ່ງເປີເຊັນ.
ໂຄສົກວັງວາຕິກັງ ທ່ານ ອາເລັສຊານໂດຣ ຈິຊັອດຕິ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໄປປະ
ເທດໃນຢູໂຣບ ຕາເວັນອອກນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໂດຍ ພະເຈົ້າ ຈອນ ທີ 23
ແລະ ຄຸນແມ່ ເທຣິຊາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພະສັນຕະປາປາຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນກຳລັງເດີນຕາມ
ຮອຍຂອງສອງບຸກຄົນນີ້ ແລະ ຢາກເນັ້ນຢ້ຳບຸນກຸສົນທີ່ໄດ້ບັນລຸໄປໂດຍພະເຈົ້າ ຈອນ
ທີ 23 ໃນປະເທດ ບຸນກາຣີ ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນເປັນທູດພະສັນຕະປາປາດົນ 10 ປີ, ຈາກ
ປີ 1925 ຫາ 1935 ແລະ ຄຸນແມ່ ເທຣິຊາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດໃນນະຄອນຫຼວງ ສກົບເຈ ໃນ
ປະເທດ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ.
ຄຸນແມ່ ເທຣິຊາ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນນັກບຸນໂດຍພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິນ ໃນປີ
2016. ຄຸນແມ່ໄດ້ເກີດໃນນະຄອນຫຼວງ ສກົບເຈ ໃນປີ 1910 ໃນເວລາທີ່ມັນຍັງເປັນ
ພາກສ່ວນຂອງອານາຈັກ ອົດໂຕມານ. ຄຸນແມ່ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “ນັກບຸນແຫ່ງ
ເຂດສະລຳ” ສຳລັບວຽກງານຂອງເພິ່ນທີ່ໄດ້ເຮັດກັບຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນເຂດສະລຳ
ຂອງເມືອງ ຄັລຄັດຕາ ຂອງປະເທດ ອິນເດຍ. ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິນ ຈະໄປຢ້ຽມ
ຢາມອະນຸສອນສະຖານຂອງຄຸນແມ່ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ຖືກຊ່ວຍ
ເຫຼືອໂດຍກຸ່ມແມ່ຊີ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນຊື່ວ່າ “Missionaries of Charity”.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ