ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ພົບປະກັບ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊານ ຊູ ຈີ

ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ກຳລັງພົບປະໃນມື້ນີ້ ກັບຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນມຽນ ມາທ່ານ
ນາງ ອອງຊານ ຊູ ຈີ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກພວກຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງປະເທດກ່າວວ່າ
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພະສັນຕະປະປາວ່າ “ບໍ່ມີການຈຳແນກກີດກັນທາງສາສໜາຢູ່” ໃນ
ມຽນມາ.
ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບມຽນມາວ່າ “ກວດລ້າງຊົນຊາດ
ຊົນເຜົ່າ” ໃນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາແລະທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ
ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຕິຕຽນກ່ຽວກັບການ
ຮັບມືກັບວິກິດການ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ
ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າ ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫລືບໍ່. ໃນຖານະທີ່ລັດ ຖະບານເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂື້ນ.”
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳທະຫານ ນາຍພົນອະວຸໂສ ມິນ ອັອງ
ຮແລງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພະອົງຊົງເລີ້ມການສະເດັດປະພາດ ມຽນມາ ທີ່ຕັ້ງ
ຢູ່ໃນເອເຊຍອາຄະເນ ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໂຣຮິງຢາ 620,000 ຄົນພາກັນຫລົບໜີໄປສູ່ບັງກລາແດັສທີ່ເປັນ
ເພື່ອນບ້ານ.
ນາຍພົນ ມິນ ອອງ ຮະແລງ ກ່າວຢູ່ໃນ ເຟສບຸກ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການຂອງທ່ານ
ວ່າ “ມຽນມາບໍ່ມີການຈຳແນກກີດກັນ ທາງສາສໜາຫຍັງໝົດ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກອງທັບຂອງພວກເຮົາຄືກັນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງ
ປະເທດ.”
ຫລັງຈາກການພົບປະເປັນເວລາ 15 ນາທີໂຄສົກວັງວາຕິກັນ ທ່ານເກຣັກ ເບິກ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ທັງສອງທ່ານ “ໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງປະເທດໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດໃນເວລານີ້” ກ່ອນມີການແລກປ່ຽນຂອງ
ຂວັນກັນ.
ຊາວມຽນມາຫລາຍພັນຄົນ ຂອງຊາວຄາໂທລິກຈຳນວນເກືອບ 700,000 ຄົນ ໄດ້ພາ
ກັນເດີີນທາງໄປຕ້ອນຮັບພະສັນຕະປະປາ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນຂອງພະອົງລົງຈອດທີ່
ສະໜາມບິນນະຄອນຢາງກຸ້ງແລະຫລາຍກວ່າ 150,000 ຄົນໄດ້ລົງທະບຽນ ເພື່ອເຂົ້າ
ຮ່ວມພິທີສູດມົນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ພະອົງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ອີງຕາມໂຄສົກ
ສາສະໜາຄາໂທລິກາຂອງມຽນມາ ທ່ານມາຣິອາໂນ ໂຊ ແນ້ງ.
ສາສະໜາຄາໂທລິກໃນມຽນມາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປີດເຜີຍ ຂໍໃຫ້ພະສັນຕະປະປາ
ແຟຣນຊິສ ຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ຄຳເວົ້າ “ໂຣຮິງຢາ” ເພາະວ່າກຸ່ມຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ດັ່ງກ່າວບໍ່
ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນປະເທດ.
ຜູ້ນໍາສາສະໜາໂຣມັນຄາໂທລິກ ໄດ້ຮ້ອງຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຖືສາສ
ໜາພຸດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ວ່າ “ພວກອ້າຍ ແລະເອື້ອຍ” ຂອງທ່ານ ໂດຍໄດ້ ກ່າວຕໍ່ຕ້ານ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.
ທ່ານເບີກບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພະສັນຕະປະປາແຟຣຊິສ ໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ
ການພົບປະກັບນາຍພົນມຽນມາຫຼືບໍ່.
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