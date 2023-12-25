ພະສັນຕະປາປາ ເປັນປະທານໃນພິທີ ທາງສາດສະໜາ ໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມາສ ແລະກ່າວໂອວາດວ່າ 'ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທີ ເບັດເລີແຮມ'

ການລະນຶກເຖິງວັນປະສູດຂອງພະເຍຊູ ໃນຄອກມ້າ ໃນເມືອງເບັດເລີເຮັມ, ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ (Francis) ໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມາສ ໄດ້ໃຫ້ໂອວາດວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍອາວຸດ ແມ່ນແຕ່ ໃນທຸກມື້ນີ້” ເຮັດໃຫ້ພະເຍຊູ “ບໍ່ສາມາດຊອກຫາບ່ອນຢູ່ ໃນໂລກໄດ້.” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ພະສັນຕະປາປາ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີທາງສາດສະໜາ ມິສຊາ ຫຼື Mass ຕອນຄໍ່າຄືນໃນວັນອາທິດ ໂດຍມີຜູ້ເຫຼື້ອມໃສ ປະມານ 6,500 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ທ່າມກາງຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພະວິຫານ ເຊັນປີເຕີ ທີ່ມີຄະນະພະສັງຄະຣາດທີ່ຊົງກຽດໃສ່ຊຸດຂາວຢູ່ທາງຫຼັງແຖວ.
ພະສັນຕະປາປາກ່າວວ່າ, "ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເມືອງເບັທເລີເຮັມ (Bethlehem), ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຊາຍແຫ່ງສັນຕິພາບ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໂດຍເຫດຜົນຂອງສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ," ພະສັນຕະປາປາ ກ່າວ ໂດຍອ້າງເຖິງສົງຄາມທີ່ເກີດຈາກການຮຸກຮານຂອງ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ແລະການຈັບປະຊາຊົນ ເປັນຕົວປະກັນໃນອິສຣາແອລ.
ໃນຂະນະທີ່ພິທີມິສຊາ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ຮູບປັ້ນພະກຸມານຂອງພຣະຄຣິສທ໌ ໄດ້ຖືກເປີດອອກ ກ່ອນທີ່ແທ່ນບູຊາທີ່ເອ້ຍ້ອງດ້ວຍດອກໄມ້ສີຂຽວແລະ ສີຂາວ, ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ໄດ້ວາງດອກໄມ້ໄວ້ຢູ່ອ້ອມບັນລັງທີ່ໂອບດ້ວຍຄຳ.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ນຸ່ງຊຸດຄຸມສີຂາວ, ໄດ້ນໍາພາພິທີມິສຊາ ໂດຍຢືນຢູ່ໃກ້ເສົາໃຫຍ່ຫຼັກ ທີ່ລຽນກັນເປັນແຖວຂອງເຊນປີເຕີ.