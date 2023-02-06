ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ຊົງກ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພະອົງພວມວາງແຜນທີ່ຈະສະເດັດໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອິນເດຍໃນປີໜ້າ ແລະສຶກສາເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມົງໂກເລຍ ໃນທ້າຍປີ 2023
ໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນການສະເດັດປະພາດຄັ້ງທຳອິດຂອງພະສັນຕະປາປາ.
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ຊົງກ່າວເຖິງໝາຍກຳນົດການເດີນທາງຂອງພະອົງໃນລະຫວ່າງຖ້ຽວບິນກັບຄືນສູ່ໂຣມ ຈາກການໄປຢ້ຽມຢາໃມປະເທດຊູດານໃຕ້.
ພະສັນຕະປາປາຊົງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພະອົງຈະສະເດັດປະພາດນະຄອນລິສ- ບອນ ປະເທດປອກຕຸຍການ ໃນວັນຊາວໜຸ່ມໂລກ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນສິງຫາ ແລະຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພະສັງຄະຣາດໃນເຂດທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ທີ່ເມືອງມາກໄຊ ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາປີນີ້.
ພະອົງຊົງຕັດວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພະອົງຈະຊົງສະເດັດຈາກມາກໄຊໄປຍັງປະເທດມົງໂກເລຍ ຊຶ່ງຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບພະສັນຕະປາປາ.
ໃນການມອງໄປຂ້າງໜ້າ ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສຊົງກ່າວວ່າ ພະອົງຈະສະເດັດປະພາດອິນເດຍໃນປີ 2024 ຫຼັງຈາກແຜນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2017 ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ພະສັນຕະປາປາຊົງກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ສະເດັດໄປຢ້ຽມຢາມຄອງໂກແລະຊູດານໃຕ້ເປັນເວລາ 6 ມື້ ບ່ອນທີ່ພະອົງໄດ້ຊົງຮ່ວມສົມທົບທີ່ນະຄອນຫຼວງຈູບາ ປະເທດຊູດານໃຕ້ກັບພະສັງຄະຣາດແຫ່ງແຄນເຕີເບີຣີ ຈັສຕິນ ແວລບີ ແລະຫົວໜ້າສາສະໜາຈາກໂບດສະກັອດແລນ ອຽນ ກຣີນຊິລສ໌.
ຜູ້ນຳຂອງກາໂຕລິກ ອັງກລີກັນ ແລະເພຣສໄບທີຣຽນໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຄອງໂກແລະຊູດານໃຕ້ຮ່ວມກັນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຊູດານໃຕ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບປີ 2018 ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງ ຫຼັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກຊູດານໃນປີ 2011.
ພະສັງຄະຣາດແວລບີ ແລະກຣີນຊິລສ໌ ໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບພະສັນຕະປາປາໃນການເດີນທາງກັບ ແລະຮ່ວມໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ຊຶ່ງມີການຖາມຜູ້ນຳສາສະໜາທັງສອງວ່າ ພວກເພິ່ນຍິນດີທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່.
ພະສັງຄະຣາດແວລບີກ່າວວ່າ “ຍິນດີ” ຖ້າມັນຈະເປັນການຊ່ວຍ ພ້ອມກັບເວົ້າຕະຫຼົກວ່າ ເຮືອບິນຂອງພະສັນຕະປາປາ “ແມ່ນສາຍການບິນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍເດີນທາງມາ.”
ສ່ວນທ່ານກຣີນຊິລສ໌ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມານີ້.