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​​​​​ພະ​ສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິ​ສ ສົ່ງສານເຖິງຊາວໂລກ ເລື່ອງສັນຕິພາບ ໃນນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ

​​​​​ພະ​ສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິ​ສ ຢືນຄຽງຂ້າງພະສັງຄະລາດ ກຸຍໂດ ມາຣີນີ (Guido Marini) ໃນພິທີທາງສາສະໜາ, ກຳລັງໂບກມື ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາສະໜາທີ່​ມາສັກກາລະ​ບູຊາ ໃນ​ເມືອງ Urbi et Orbi ໃນວັນຄຣິສມັສ ຈາກລະບຽງ ໃນໂບດວິຫານ ເຊັງຕ໌ ພີເຕີ ບາຊີລິກາ St. Peter's Basilica ໃນວັງວາຕີກັງ (Vatican), 25 ທັນວາ 2017.

​ພະ​ສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິ​ສ (Francis) ​ໄດ້​ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ຂອງ​ພິທີ​ທາງ​ສາ
ສະໜາ​ສະຫຼອງ​ວັນ​ຄຣິສມັສຂອງພະອົງ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ເລື່ອ​ງສອງ​ລັດ ​
ໃນ​ວິ​ກິດ​ການ​ຂອງ​ທັງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ໃນ​ການ​ນຳ​ມາ ​
ຊຶ່ງ​ສັນຕິພາບ​ໃນ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ພະ​ສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິ​ສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕໍ່​ເມືອງ​ Urbi et Urbi” ແລະ​ຕໍ່​ໂລກ ທີ່​ພະອົງ​ໄດ້​
ກ່າວ​ຈາກ​ລະບຽງທາງ​ກາງ​ຈາກ​ໂບດວິຫານ ​ເຊັງ ພີ​ເຕີ ບາ​ຊີ​ລິ​ກາ (St. Peter Basilica)
ວ່າ ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ​ທໍລະມານ ຍ້ອນ​
ການ​ເພີ່ມ “ຄວາມ​ເຄັງ​ຕຶງ​ລະຫວ່າງ ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ກັບ​ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌.”

ພະອົງໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ ຊຶ່ງ​ຄວາມມີ​ຄວາມ​ຫວັງ ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາສະໜາທີ່​ມາສັກກາລະ​
ບູຊາ ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວາ​ດີ​ກັນ ທີ່​ວ່າ “ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຈລະຈາ​ກັນໃໝ່​ນີ້
ອາດ​ຈະ​ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ລະຫວ່າງ​ຫຼາຍໆ​ພັກ ​ແລະ​ທາງ​ອອກ​ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ
ສາມາດ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້, ຊຶ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ກໍ​ຄື​ການ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ສັນຕິພາບ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​
ໃນ​ສອງ​ລັດ.”

ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ ພາກັນແຕ່ງຕົວຊານຕາ ຄຣອດ (Santa Claus) ຫຼື ປາໆໂນແອລ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫຼວດຊາຍແດນ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະທ້ວງ ໃນເມືອງແວສ ເເບັຄ (West Bank) ຂອງເມືອງ ເບັຕເຕີແຮມ (Bethlehem), 23 ທັນວາ 2017.
ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ ພາກັນແຕ່ງຕົວຊານຕາ ຄຣອດ (Santa Claus) ຫຼື ປາໆໂນແອລ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫຼວດຊາຍແດນ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະທ້ວງ ໃນເມືອງແວສ ເເບັຄ (West Bank) ຂອງເມືອງ ເບັຕເຕີແຮມ (Bethlehem), 23 ທັນວາ 2017.

​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ທີ່ພະ​ສັນຕະປາໆ ​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼ​ງ ກ່ຽວ​ກັບວິ​ກິດ​ການ​ລະຫວ່າງອິສຣາ​
ແອ​ລ ​ກັບ​ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍໂນລ ທຣຳ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ທີ່​ໃຫ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ເຈຣູສລິມ (Jerusaliem) ເປັນ​ເມືອງ
​ຫຼວງ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ. ພະ​ສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິ​ສ ຮຽກຮ້ອງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ
​ນັບຖື “ສະຖານະ” ​ເຈຣູສລິມ ​ເພື່ອ​ຫຼີກເວັ້ນຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ອັນ​ໃໝ່​ ​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ໃນ​ວັນ​ຈັນວານ​ນີ້ ພະ​ສັນຕະປາໆ ​ໄດ້​ວິ້ງ​ວອນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ໃນ​ແຫຼມ​
ເກົາ​ຫຼີ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ “ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນເພື່ອຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ
ຂອງ​ໂລກ ​ທີ່​ເປັນ​ປຶກແຜ່ນ​ກັນ​ນັ້ນ.

ພະສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິສ ນຳພາ ພິທີທາງສາສະໜາສະຫຼອງວັນຄຣິສມັສ ໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມັສ ທີ່ເຊັງ ພີເຕີ ບາຊີລິກາ (St. Peter Basilica) ໃນນະຄອນວາດີກັນ, 24 ທັນວາ 2017.
ພະສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິສ ນຳພາ ພິທີທາງສາສະໜາສະຫຼອງວັນຄຣິສມັສ ໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມັສ ທີ່ເຊັງ ພີເຕີ ບາຊີລິກາ (St. Peter Basilica) ໃນນະຄອນວາດີກັນ, 24 ທັນວາ 2017.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ພະ​ສັນຕະປາໆ​ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້ຄວາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາ​ເວົ້າ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ຮວມມີ ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ອີຣັກ ​ເຢ​ເມນ ຢູ​ເຄຣນ ​
ແລະ​ເວ​ນີຊູ​ເອລາ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມມຽນມາ ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ ແລະ
​ບັງກລາ​ເດັຊແລະ​ຮຽກຮ້ອງ ​ໃຫ້​ມີ​ການປົກ​ປ້ອງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ພຽງພໍ ຂອງ​ຄວາມ​ມີ​ກຽດ
​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ບັນດາຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ພະ​ສັນຕະປາໆ​ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ໃຫ້​ມອງ​ເຫັນ​ພະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ພະ​ເຍຊູ ​ໃນໝູ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທໍລະມານ ​ໃນວິ​ກິດ​ການ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

“ສາຍລົມ​ຂອງ​ສົງຄາມ ​ແມ່ນ​ພັດ​ໄປ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ
​ການ​ພັດທະນາ ທີ່​ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ນັ້ນ​ແມ່ນຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ມວນ​ມະນຸດ​ເຮົາ
ສັງຄົມ ​ແລະ​ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ,” ຊຶ່ງ​ພະອົງໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພາບປະມວນ: ການສະຫຼອງ​ວັນ​ຄຣິສມັສໃນທົ່ວໂລກ

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