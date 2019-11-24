ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກໃຫ້ສະຫຼະຖິ້ມອາວຸດປະລະມານູ ແລະ ຄຳສອນ ກ່ຽວກັບ ການຍັບຢັ້ງສະໄໝສົງຄາມເຢັນ, ໂດຍໄດ້ເວົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ການສະສົມອາວຸດນິວເຄລຍຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພ, ສິ້ນເປືອງເງິນ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມວນມະນຸດ.
ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ຕຳໜິວິຈານການສິ້ນສຸດຂອງສົນທິສັນຍາການຄວບຄຸມອາວຸດ ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນາກາຊາກິ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ແຫ່ງທີສອງໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກລະເບີດປະລາມານູ ສະຫະລັດ ໃນປີ 1945.
ຫຼັງຈາກໄດ້ວາງພວງມາລາ ແລະ ສູດມົນຢູ່ອານຸສອນສະຖານຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນ, ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ກ່າວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນຂອງເຄື່ອງເຕືອນໃຈ “ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມເປັນຕາຢ້ານທີ່ມະນຸດພວກເຮົາ ສາມາດສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ກັບແລະກັນ.”
ພະອົງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ໂລກທີ່ບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຈຳເປັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ບໍ່ໃຫ້ລືມວ່າ ອາວຸດນີ້ບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພສຳລັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ.”
ບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຫງົບ ແລະ ມິດງຽບ, ມືດຄຶ້ມໂດຍຝົນຕົກທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນ ແລະ ທົ່ງນາຂອງແຂວງນາກາຊາກິ ປຽກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍພັນຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ໃສ່ເສື້ອກັນຝົນອອກມາທາງນອກ ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານພະສັນຕະປາປາອົງທີສອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງລະເບີດນັ້ນ.
ພະສັນຕະປາປາໄດ້ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນາກາຊາກິ ແລະ ແຂວງ ຮິໂຣຊິມາ ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ສາມວັນທີ່ມີເປົ້າໝາຍເນັ້ນຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງເພິ່ນ ສຳລັບການຫ້າມອາວຸດປະລະມານູທົ່ວໂລກ. ແຂວງນາກາຊາກິ ແມ່ນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຂອງເພິ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນເກີດຂອງສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ ໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງລະເບີດປະລະມານູ.
ບັນຍັດຂອງພະສັນຕະປາປາ ແມ່ນໃນນຶ່ງໃນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ເຊັນ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາຫ້າມອາວຸດນິວເຄລຍສະບັບໃໝ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ເອງກໍໄດ້ເຮັດເກີນພະສັນຕະປາປາຄົນໃດໆທີ່ມີຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າເພິ່ນ ໃນການເວົ້າວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ການໃຊ້, ແຕ່ການຄອບຄອງອາວຸດປະລະມານູເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນ “ສົມຄວນຖືກກ່າວປະນາມ.”