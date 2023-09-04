ພະສັນທະປະປາ ແຟຣນຊິສ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ສົງເຄາະສໍາລັບຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ ມົງໂກເລຍ

ພະສັນທະປະປາ ແຟຣນຊິສ ຊົງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມການເທດສະໜາທາງ ການທູດຢູ່ ມົງໂກເລຍ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງພະອົງ, ພ້ອມດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ສົງເຄາະ ກາໂຕລິກ ສໍາລັບຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະບັນດາຜູ້ເຄາະ ຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ການຢ້ຽມຢາມສໍາລັບການເປີດ “ບ້ານແຫ່ງຄວາມເມດຕາ,” ເຊິ່ງລວມມີ ຄລີນິກ, ໃນບໍລິເວນເຂດທຸກຍາກ ຢູ່ຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ອູລານບາຕໍ ເຊິ່ງ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປະຕິບັດຂອງພະສັນທະປະປາທີ່ມີອາຍຸຍືນຍາວ 86 ປີ ໃນການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນດ້ານນອກ ແລະຊຸມຊົນທີ່ຖືກມອງຂ້າມ.
ການເດີນທາງຂອງພະສັນທະປະປາ ແຟຣນຊິສ ໄປປະເທດເອເຊຍກາງຄັ້ງນີ້, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຖານະຂອງພະສັນທະປະປາ ໄດ້ຖືກຄອບງຳດ້ວຍການທາບ ທາມຂອງພະອົງຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານມະຫາອໍານາດຈີນ.
ຜູ້ຖືສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ຊາວຈີນ ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາ ມົງໂກເລຍ ເພື່ອຈະໄດ້ແນມເຫັນພະສັນທະປະປາ ແຟຣນຊິສ ແບບໃກ້ຊິດ, ແລະຢູ່ບໍລິເວນນອກສະຖານສົງເຄາະໃນວັນຈັນວານນີ້ ກຸ່ມແມ່ຍິງໄດ້ພາກັນ ຮ້ອງເພງເປັນພາສາຈີນກາງ, ພ້ອມທັງເຊັດນໍ້າຕາ ໃນຂະນະທີ່ລົດສີດໍາ ຂອງພະສັນທະປະປາໄດ້ແລ່ນຜ່ານ.