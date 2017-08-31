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ການຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ມຽນມາ ຂອງອົງ​ສັນຕະປາປາ Francis ສ້າງຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມເປັນຫວ່ງຂຶ້ນພ້ອມກັນ

ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍບໍລິຫານ ແຫ່ງຊາດ, ຂວາ, ທີ່ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນກັບອົງ​ສັນຕະປາປາ Francis ໃນການພົບປະກັນກັບຝູງຊົນເປັນການສ່ວນຕົວ, ໃນນະຄອນ Vatican, 4 ພຶດສະພາ, 2017.

ຕອນ​ທີ່​ອົງ​ສັນຕະປາປາ Francis ​ຈະໄປ​ຮອດ​ມຽນມາ ​ໃນ​ທ້າຍປີ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ
​ທີ່​ພະອົງ​ ​ຈະໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັບຖື​ສາສະໜາ​ພຸດ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ຮອດ
​ໄປ​ເຖິງ ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ການຮັກສາປິ່ນປົວ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ໄດ້ຮັບ​ເອກ​ກະລາດມາ​ ໃນປີ 1948 ມຽນມາ ໄດ້​ຖືກ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ໂດຍ​ສົງຄາມ​ລະຫວ່າງຊົນ​ເຜົ່າ ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆ ການ​ປົກຄອງ​ທາງ​ທະຫານ​ແລະ​ຜະ​ເດັດ​ການ
​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2011 ​ເປັນ​ການ​ໂອນ​ອຳນາດ​ສູ່​ປະຊາທິປະ​ໄຈ​ແບບ​ບໍ່​ງ່າຍດາຍ ທີ່ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​
​ໃນທີ່​ສຸດ ​ການ​ໄດ້ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລາງວັນ Nobel ທ່ານ​ນາງ
Aung San Suu Kyi ໃນປີ 2015.

ພາບຈາກວີດີໂອ, 18 ມີນາ18, 2017, Rosmaida Bibi, ທີ 2 ຈາກຊ້າຍ, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຂາດທາດອາຫານ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກແມ່ຂອງລາວ Hamida Begum ໃນສູນອົບພະຍົບ Dar Paing, ພາກເໜືອຂອງ Sittwe, ລັດ Rakhinee, ມຽນມາ.
ພາບຈາກວີດີໂອ, 18 ມີນາ18, 2017, Rosmaida Bibi, ທີ 2 ຈາກຊ້າຍ, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຂາດທາດອາຫານ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກແມ່ຂອງລາວ Hamida Begum ໃນສູນອົບພະຍົບ Dar Paing, ພາກເໜືອຂອງ Sittwe, ລັດ Rakhinee, ມຽນມາ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ສູ່​ສັນຕິພາບຂອງ​ມຽນມາ ​ໄດ້​ຢຸດສະງັກລົງ ໂດຍ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ​
ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ລະຫວ່າງທະຫານ ​ແລະ​ກອງ​ກຳລັງ​ຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ​ທີ່ປະກອບອາວຸດ​ ​
ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​. ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຊາວ​ມຸສລິມໂຣຮິງ​ຢາ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ​
ໄດ້​ພາກັນ​ອົບ​ພະຍົບລົບ​ໜີໄປ​ຍັງ​ Bangladesh ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກອງ​ກຳລັງ​ຮັກສາ
​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ກຸ່ມ​ຫົວຮຸນ​ແຮງໂຣຮິງ​ຢາ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ ​ເລື່ອງ​ໃໝ່​ໃນ
ວັນ​ທີ 25 ສິງຫາ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ອົງ​ສັນຕະປາປາ Francis ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ສຽງ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້ກັນ ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ເລື່ອງ
ອັນ​ຮວມທັງ ​ເລື່ອງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ການ​ອົບ​ພະຍົບຫລົບ​ໄພ ​ແລະ​ວິ​ກິດ​ການ​ຍົກຍ້າຍ ​
ຈະ​ສາມາດ​ຊ່ອຍ​ຜ່ອນຄາຍ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນມຽນມາ ​ໄດ້​ບໍ່? ຫຼື​ວ່າ ການ​ປາກົດ​ຕົວ​ຂອງ​
ພະອົງ ​ຍິ່ງຈະເພີ່ມ​ທະວີຄວາມ​ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຊໍ້າ.

“​ຄວາມຫວັງ​ຂອງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ພະອົງກໍຄື ​ຄວາມຮັກ​ ແລະສິນ​ຕິ​ພາບ​,” ດັ່ງ​ຄຸນ​ພໍ່ Mariano Soe Naing ໂຄສົກ​ຂອງການ​ຢ້ຽມຢາມຂອງອົງ​ສັນຕະປາປາ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​
ກັບ ກອງ​ປະຊຸມ​ບັນດາຄຸນ​ພໍ່ກາ​ໂຕ​ລິກ​ໃນ​ມຽນ​ມາ ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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