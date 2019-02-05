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ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາໆຟຣານ​ຊິ​ສ ທຳພິ​ທີ​ສູດ​ມົນ ໃນອາບູ ດາບີ

ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາໆຟຣານ​ຊິ​ສ ໄດ້ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພະອົງ ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ ພິ​ທີ​ສູດ​ມົນ ໃນ​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ ອາບູ ດາບີ, ອາຣັບອາເມເຣດສ໌, ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາໆຟຣານ​ຊິ​ສ ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ສູດ​ມົນ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Mass ໃນ​ອາ​ບູ
ດາ​ບີລົງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພະອົງ​ໄດ້​ມ້ວນທ້າຍການສະເດັດ
ປະພາດເປັນເວລາສັ້ນໆແຕ່​ເປັນປະ​ຫວັດ​ການຄັ້ງ​ນີ້ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລາດຊະອານາຈັກ
ອາຣັບອາ​ເມ​ເຣດ​ສ໌.

ພິ​ທີສູດ​ມົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ດຶງດູດເອົາສາຊະນິກະຊົນເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ປະ​ມານ 135,000 ຄົນ
ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ໄຊ​ຢິດຂອງ​ເມືອງ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ບາງ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ
ໃນ​ການ​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາຄຣິສຕຽນ ໃນ​ແຫຼມອາ​ຣາ​ເບຍ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ສູດ​ມົນພາວະນາ ພວກຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ກາ​ໂຕ​ລິກ ໄດ້​ພາກັນຫ້ອມ
ລ້ອມ​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາດັ່ງກ່າວ ທີ່ພະອົງຊົງຢູ່ລົດ​ຍົນ​ພະ​ທີ່​ນັ່ງ ຍົກ​ມື​ໃສ່​ຝູງ​ຊົນ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ
ໃນ​ການຕ້ອນ​ຮັບໂຮ່​ຮ້ອງ​ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ນຸນ.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາໆຟຣານ​ຊິ​ສ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ສິ້ນສຸດ​ສົງ​ຄາມ ໃນ​ພາກ
​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ວິ​ກິດ​ການ​ເຊັ່ນ​ເຢ​ເມນ, ຊີ​ເຣຍ, ອີ​ຣັກ
ແລະ​ລີ​ເບຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພະອົງຊົງ​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ສັດ​ທານັ້ນ.

ພະ​ອົງຊົງຕັດວ່າ “ພາ​ລາ​ດອນ​ພາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່
​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ​ໂລກ, ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ສອບ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່
ການ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຂອງ​ທຸກ​ໆ​ສິ່ງ ຈາກ​ຄຳ​ວ່າ “ສົງ​ຄາມ.” ຈົ່ງປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ
ການ​ບໍ່​ຮູ້​ບໍ່ເຫັນ​ຫຍັງທີ່​ບໍ່​ດີ​ນັ້ນ​ເສຍ.” ​

ພະສັນຕະປາໆຟຣານຊິສ ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ ໂດຍອີມາມໃຫຍ່ ຂອງ ແອລ -ອາຊາຣ໌ ເຊກ ແອລ-ໄຕເຢບ (al-Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb) ໃນເຊກ ໄຊຢິດ ທີ່ໂບອດໃຫຍ່ ໃນອາບູ ດາບີ, ອາຣັບອາເມເຣດສ໌, ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2019.
ພະສັນຕະປາໆຟຣານຊິສ ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ ໂດຍອີມາມໃຫຍ່ ຂອງ ແອລ -ອາຊາຣ໌ ເຊກ ແອລ-ໄຕເຢບ (al-Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb) ໃນເຊກ ໄຊຢິດ ທີ່ໂບອດໃຫຍ່ ໃນອາບູ ດາບີ, ອາຣັບອາເມເຣດສ໌, ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2019.

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