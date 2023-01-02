“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູ້ຂ້າຮັກພຣະອົງ” ຖືກລາຍງານວ່າເປັນຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງ ພຣະສັນຕະປາປາ ເອເມຣິ
ຕັສ ເບເນດິກ ທີ່ໄດ້ເວົ້າອອກມາບໍ່ດົນກ່ອນການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ອີງຕາມລາຍງານຢູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງວັງວາຕີກັນ.
ເລຂາຂອງພຣະສັນຕະປາປາທີ່ບຳນານໄປນັ້ນ ຄືພຣະສັງຄະລາດ ຈອດຈ໌ ການສໄວນ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າມີແຕ່ນາງພະຍາບານຄົນດຽວທີ່ຢູ່ກັບພຣະສັນຕະປາປາ ເບເນດິກ ໃນເວລານັ້ນ.
ພຣະສັງຄະລາດ ການສໄວນ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫັ້ນໃນເວລານັ້ນ ແຕ່ນາງພະບານບານໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ, ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳເວົ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຂອງພະອົງ ເພາະວ່າຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ສະແດງຄຳເວົ້າຂອງຕົນເອງອອກມາໄດ້ອີກ.”
ສົບຂອງພຣະສັນຕະປາປາ ເບເນດິກ ຈະດອຍໄວ້ເປັນທາງການຢູ່ພຣະວິຫານຂອງ ແຊນ ປີເຕີ ຈາກວັນຈັນ ຫາ ວັນພຸດ ແລະພິທີຊາປະນາກິດສົບຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດ.
ພຣະສັນຕະປາປາ ເບເນດິກ ເກີດມາມີຊື່ວ່າ ໂຈເຊັຟ ແຣດຊິງເກີຣ ໄດ້ເປັນພຣະສັນຄະປາປາຄົນທຳອິດໃນ 600 ປີ ທີ່ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢູ່ວັງວາຕີກັນ. ພຣະສັນຕະປາປາ ຜູ້ທີ່ລາອອກບຳນານໄດ້ອາໄສຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງຝາວັງວາຕີກັນ ເກືອບ 10
"Lord, I love you," are reported to be the last words Pope Emeritus Benedict uttered shortly before his death, according to a report on The Vatican News website.
The retired pope's personal secretary, Archbishop Georg Gänswein, said a nurse was the only person with Benedict at the time.
"I was not there at the moment, but the nurse told me about it shortly afterwards," Gänswein said. "These were his last comprehensible words, because afterwards he was no longer able to express himself."
Benedict's remains will lie in state in St. Peter's Basilica from Monday to Wednesday and his funeral will be Thursday.
Benedict, born Joseph Ratzinger, was the first pope in 600 years to step down from his Vatican post. The retired pope lived behind the Vatican's walls for almost 10 years.
He was 95 at the time of his death.