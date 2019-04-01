ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ປ້ອງກັນ ການຕັດສິນ
ໃຈຂອງພະອົງ ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາການລາອອກໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ຂອງ
ພະສັງຄະລາດຝຣັ່ງ ຟິລິບ ບາຣບາແຣງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດວ່າບໍ່ລາຍງານ
ການກ່າວຫາທຳຮ້າຍທາງເພດແກ່ຕຳຫຼວດ.
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນການກັບ
ຄືນມາຈາກສອງມື້ຂອງການເດີນທາງໄປປະເທດໂມຣົກໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ການຕັດສິນໃຈເທື່ອສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເຮັດຈົນກວ່າ ການອຸທອນຂອງ ພະສັງ
ຄະລາດບາຣບາແຣງ ຈະໄດ້ເປັນທີ່ເສັດສິ້ນ.
ພະສັນຕະປາປາ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາການລາອອກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ
ກໍລະນີຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ ຢູ່ໃນໂລກເກົ່າແກ່ຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ ມີການ
ສັນນິຖານກ່ຽວກັບການບໍ່ໄດ້ກທຳຄວາມຜິດ ໃນຂະນະທີ່ຄະດີຍັງເປີດ
ຢູ່ ແລະທ່ານກໍໄດ້ອຸທອນໄປ.”
ພະສັງຄະລາດບາຣບາແຣງ ໄດ້ສະເໜີລາອອກໃນວັນທີ 18 ມີນາ ໃນເວ
ລາທີ່ພະສັນຕະປາປາ “ໄດ້ກ່າວເຖິງການສັນນິຖານຂອງການປາດສະ
ຈາກຄວາມຜິດ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້.”
ພະສັນຕະປາປາ ແທນທີ່ະໄດ້ຖາມພະສັງຄະລາດບາຣບາແຣງ ນັກສາດ
ສະໜາອາວຸໂສສູງສຸດຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບໂບດຄາໂຕລິກ ຢູ່ທົ່ວ
ໂລກກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທາງເພດ ໃນການກະທຳອັນທີ່ ພະສັງຄະລາດ
ບາຣບາແຣງເຊື່ອຖືນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນແກ່ໂບດລິອົງ. ພະສັງຄະລາດ
ອາຍຸ 68 ປີ ຈະລາພັກ ແລະໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຮັບເອົາການນຳພາຂອງ
ໂບດ ຈົນກວ່າການດຳເນີນອຸທອນສິ້ນສຸດລົງ.
ພະສັງຄະລາດບາຣບາແຣງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຫົກເດືອນ ໄດ້ຖືກຍົກ
ເລີກການຕັດສິນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຕໍ່ການລົ້ມແຫຼວບໍ່ລາຍງານຄຸນພໍ່ຜູ້
ທຳຮ້າຍແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່. ຄຸນພໍ່ເບີນາຣດ໌ ເປຣນາຣດ໌ ຖືກກ່າວຫາ
ວ່າທຳຮ້າຍທາງເພດແກ່ເດັກນ້ອຍລູກເສືອໃນຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990.
ພະສັນຕະປາປາ ໄດ້ປ້ອງກັນພະສັງຄະລາດບາຣບາແຣງມາກ່ອນ ກ່າວ
ວ່າໃນປີ 2016 ທີ່ການລາອອກຂອງທ່ານກ່ອນການດຳເນີນຄະດີຈະເປັນ
“ການຜິດພາດ” ບໍ່ຮອບຄອບ.
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