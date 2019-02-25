ການກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຂອງພະສັນຕະປາໆ ຟຣານຊິສ ຕໍ່ການລ່ວງ ລະເມີດ
ທາງເພດພວກເດັກນ້ອຍໂດຍພວກຄຸນພໍ່ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດພວກຖືກເຄາະຮ້າຍບາງ
ພວກຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເລີຍ, ຊຶ່ງຮວມທັງ ນຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ໄດ້ເອີ້ນຄຳເວົ້າຂອງພະສັນຕະປາໆ
ວ່າ “ເລື້ອງກ່ຽວກັບຄຸນພໍ່ ຕ່າງໆ ນາໆ.”
ພະສັນຕະປາໆຟຣານຊິສ ໄດ້ປິດກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນ ວາຕິກັນ ກ່ຽວກັບພວກເດັກ
ນ້ອຍ ລົງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍປຽບທຽບການມີເພດສຳພັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫຍ່ກັບ
ເດັກນ້ອຍ ກັບການສັງເວີຍມະນຸດ ແລະເອີ້ນພວກຄຸນພໍ່ທີ່ເປັນຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດນີ້
ວ່າແມ່ນ “ເຄື່ອງມືຂອງຜີນາຮົກ.”
“ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງການນັບຖືສາສະໜາ,
ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງທີ່ມັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປໃນບາງວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບ ການສັງເວີຍ
ມະນຸດ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຖືສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ,” ຊຶ່ງ ພະສັນ
ຕະປາໆ ຟຣານຊິສໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະ ປະຕິຍານວ່າ “ແມ່ນການຕໍ່ສູ່” ກັບການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດນັ້ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຂອງພວກຄຸນພໍ່ ໃນທົ່ວໂລກ
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