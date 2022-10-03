ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃຫ້ຍຸຕິ “ວົງຈອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແລະການເສຍຊີວິດ” ໃນສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ມີຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນພິທີສວດມົນພາວະນາປະຈຳອາທິດ ທີ່ຈະຕຸລັດເຊນປີເຕີ ຢູ່ວາຕິກັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນການສະແດງອອກທີ່ແຮງສຸດຂອງພະອົງ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຮຸກຮານ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສກ່າວວ່າ “ການຮ້ອງຂໍຂອງເຮົາ ກ່ອນອື່ນໃດທັງໝົດແມ່ນມີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈົ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາ ນອກນັ້ນຍັງຂໍໃຫ້ເຫັນແກ່ຄວາມຮັກແພງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນວົງຈອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແລະການເສຍຊີວິດ.”
ພະສັນຕະປາປາຊົງກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ຮູ້ສຶກເສົ້າສະຫຼົດໃຈເປັນຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ຮັບລຸນຫຼັງການຮຸກຮານ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຮົາກໍຂໍສົ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນໄປຍັງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດກວ້າງຢ່າງຈິງຈັງ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບ.
ນອກນັ້ນ ຜູ້ນຳຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກ ຍັງໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດສົງຄາມນິວເຄລຍ ໂດຍເອີ້ນວ່າ ເປັນເລື້ອງ “ທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ.”
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ກ່າວວ່າ “ເຮົາເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສະຖານະການ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສອງສາມມື້ທີຜ່ານມານີ້ ໃນການທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມທີ່ຂັດກັບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນເປັນການສ່ຽງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນທາງດ້ານນິວເຄລຍ ໄປສູ່ຈຸດທີ່ຢ້ານວ່າຈະຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແລະເປັນໄພພິບັດ ທີ່ຕິດຕາມມາຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ການຮຽກຮ້ອງຂອງພະສັນຕະປາປາມີຂຶ້ນ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກທ່ານປູຕິນ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຢູ່ວັງເຄຣັມລິນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ປະກາດຮວມເອົາສີ່ເຂດຂອງຢູເຄຣນທີ່ກຳລັງຣັດເຊຍຄວບຄຸມເປັນບາງສ່ວນນັ້ນ ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນ.
ໃນຄຳປາໄສເມື່ອວັນທີ 30 ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຍັງໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຕືອນປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຂູ່ຂວັນ.”
ວັງເຄຣັມລິນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາໃດ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ.
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