ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດໃນວັນຈັນວານນີ້ສຳລັບບົດບາດຂອງໂບດກາໂຕລິກ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍເກົ່າຂອງ ການາດາ ໃນການແຍກເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງອອກຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໂຮງຮຽນຄຣິສຕຽນ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ອະດີດໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນເມືອງ ມາສວາຊິສ, ລັດ ອາລເບີຕ້າ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ການາດາ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງສຳລັບການອະໄພຍະໂທດໃນຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ກໍ່ໂດຍຊາວຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນຕໍ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ.”
ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຫຼາຍກວ່າ 150,000 ຄົນໃນ ການາດາ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນກິນນອນຄຣິສຕຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຈາກທ້າຍຊຸມປີ 1880 ຫາ ຊຸມປີ 1970 ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ເພດໃນລະບົບທີ່ຄະນະກຳມາທິການຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມປອງດອງຂອງການາດາ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ວັດທະນະທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.”
ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຟັງພະສັນຕະປາປາກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງອະດີດໂຮງຮຽນກິນນອນ ດິນເດຍ ເອີມີເນັສກິນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ນຸ່ງຊຸດພື້ນເມືອງ. ຄົນອື່ນໆໄດ້ໃສ່ເສື້ອສີສົ້ມ, ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໂຮງຮຽນກິນນອນນັ້ນ.
ພະສັນຕະປາປາໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຮງຮຽນກິນນອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ” ທີ່ “ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບ” ກັບຄຳສອນຂອງພະເຍຊູ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າໂຮງຮຽນທີ່ວ່ານັ້ນ ມີຜົນກະທົບ “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຕໍ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.
ພະສັນຕະປາປາໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະໄພຍະໂທດ, ໂດຍສະເພາະ, ສຳລັບວິທີທີ່ສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໃນໂບດ ແລະ ຊຸມຊົນສາສະໜາຕ່າງໆໄດ້ຮ່ວມມືກັນ, ໂດຍສະເພາະຜ່ານການຂາດຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນໂຄງການທີ່ທຳລາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ດູດຊຶມເອົາ ທີ່ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍລັດຖະບານໃນເວລານັ້ນ.”
ເພິ່ນໄດ້ຂໍຂະມາໂທດສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຂອງໂບດກາໂຕລິກ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມຄິດອານານິຄົມ” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການສືບສວນສອບສວນຢ່າງຈິງຈັງ” ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຈັບປວດທີ່ກະທົບຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍພື້ນເມືອງໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ກາໂຕລິກ.