ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະ
ຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ອີຣ່ານ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ
ວ່າ ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາ”
ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນ.
ກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳ
ລັບການໂຈມຕີຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຕັດການຜະລິດນ້ຳມັນຂອງ ຊາອຸດີ ອາ
ຣາເບຍ ລົງເຄິ່ງນຶ່ງ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ຫຼັກຖານທີ່ມີຢູ່ແມ່ນໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການ
ສັນນິຖານຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ມາຈາກ ເຢເມນ ຫຼື ອີຣັກ.” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ
ກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປສະໜາມເພື່ອເຮັດວຽກກັບ ຊາ
ອຸດີ ອາຣາເບຍ ເພື່ອກວດສອບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລູກສອນໄຟນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຫຼັກຖານຈະເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນອື່ນໆເວົ້າວ່າ ຫຼັກຖານທີ່ຖືກເກັບມາໄດ້ແມ່ນ
ຮັດກຸມ ແລະ ຊີ້ໄປໃສ່ ອີຣ່ານ ໂດຍກົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆບໍ່ປະສົງອອກຊື່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ NBC ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼາຍກວ່າ 20 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີໃສ່
ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແມ່ນຍິງມາຈາກ ອີຣ່ານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ກ່າວຕໍ່ NBC ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງໄດ້ບິນຜ່ານ
ນ່ານຟ້າຂອງປະເທດ ຄູເວດ ໃນຂະນະທີ່ມັນມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດໃຕ້ຫາ ຊາອຸດີ ອາຣາ
ເບຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ວ່າ ການໂຈມຕີແມ່ນໄດ້ມີຕົ້ນກຳເນີດໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ ອີຣ່ານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກສືບສວນສອບສວນແມ່ນກຳລັງກວດສອບກົນໄກ
ການນຳພາລູກສອນໄຟທີ່ຖືກພົບໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ປາກົດວ່າບໍ່ສາມາດຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ຕ້ອງການ
ຂອງມັນ.