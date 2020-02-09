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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ລມ​ຕ ພອມ​ພຽວ ເຕືອນ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຖິງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກັບ ຈີນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່າ​ນ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມ​ກັບລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອຸ​ສ​ເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ ​ທ່ານ ອັ​ບ​ດູ​ລາ​ຊິກ ຄາ​ມີ​ລອ​ຟ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ທັ​ສ​​ເຄັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ກຸມ​ພາ 2020. (AP Photo)

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່າ​ນ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ເຕືອນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງລັດຂອງອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ທັງຫຼາຍ ຈາກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເຖິງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກັບ​ຈີນ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຈີນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເ​ກີດ​ຂຶ້ນ ໃນລະ​ດັບລັດ​ຖະ​ບານ ​ລະ​ດັບ​ລັດ ແລະລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຕ່າງໆ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ ສຳ​ລັບ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ​ຊີ ໂດຍ​ກ່າວ​ຕໍ່ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທັງ​ຫຼາຍວ່າ ທ່ານ​ຮູ້​ດີ​ ທີີ່​ພວກ​ເພິ່ນ ມີ​ແນ​ວ​ໂນ້ມສູງ ທີ່​ຈະ​ມີ​ພວກ​ຊາວ​ຈີນ ເຂົ້າ​ມາ​ພົວ​ພັນນຳ ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລັດ​ຂອງ​ພວກເພິ່ນ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກັບ​ຈີນ ສາ​ມາດ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ​ກັນ ຄືກັນ​ກັບໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ກັບ​ຈີນ ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ແຕ່ ທ່ານ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ເມີນຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ຈຸດອ່ອນ​ຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ທາງ​ເອົາ​ລັດ​ເອົາ​ປຽບຕໍ່​ລະ​ບົບການ​ເປີ​ດກວ້າງ​ຂອງອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເພື່ອ​ທີ່​ຕົນ​ຈະ​ໄດ້​ປຽບກວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ທຸກ​ລະ​ດັບ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທັງຫຼາຍ​ວ່າ ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢູ່​ໃນ​ປັກກິ່ງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ໄດ້​ອອກ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ປະ​ເມີນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທັງ​ໝົດ 50 ລັດ ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິແນວ​ໃດຕໍ່​ຈີນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ໝາຍ​ແຕ່​ລະ​ຄົນວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ມິດ ເຄັ່ງ​ຂັດ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຫຼື ບໍ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ບ່ອນ​ໃດ ທ່ານ​ຄຶດ​ວ່າ ທ່ານ​ຈູ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ໃດ ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ນຶ່ງ ໃນ​ຈີນ ໄດ້​ຕັ​ດ​ສິນ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບົດ​ລາຍ​ງານ ອ້າງ​ອີງ ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງຫຼາຍໆ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ ໂດຍ​ການ​ລະ​ບຸ​ຊື່ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ວ່າ ພັກ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ​ຈີນ “ແມ່ນ​ກຳ​ລັງຫລອກ​ລວງ​ທ່ານ” ແລະ​ທີມ​ງານ​ຢູ່​ອ້ອມ​ທ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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