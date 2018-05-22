ທ.​ ພອມພຽວ ປະຕິຍານ ຕໍ່ການລົງໂທດ ອີຣ່ານ ຢ່າງແຮງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບັນຊີ
ອັນຍາວຢຽດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍໃໝ່ກັບອີຣ່ານ ແລະຂູ່ວ່າ ຈະທຳ
ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໜັກ ຖ້າຫາກເຕຫະຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ
ການປະພຶດຂອງຕົນ.
ບັນຊີຄຳຮຽກຮ້ອງ 12 ຂໍ້ ມີຂຶ້ນ ໃນຄຳປາໄສ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ມູນນິທິມໍລະດົກ
ຫຼື Heritage Foundation ຂອງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນຕາມຍຸດ
ທະສາດຂອງລັດຖະບານທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກ
ລົງນິວເຄລຍ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ນີ້, ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ອີຣ່ານຕ້ອງຍົກເລີກໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຄະນະກວດກາຂອງອົງການສະຫະຊາ
ຊາດ ເຂົ້າໄປກວດກາ ເບິ່ງສະຖານທີ່ທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຕຫະ
ຣ່ານຕ້ອງຢຸດເຊົາການແຜ່ຜາຍໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະຢຸດເຊົາ
“ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ” ຂອງຕົນໃນທົ່ວຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ຖ້າອີຣ່ານ ຫາກບໍ່ປ່ຽນແປງທິດທາງແລ້ວ, ສະຫະລັດ “ຈະລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ
ທີ່ໜັກທີ່ສຸແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,” ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງທ່ານພອມ ພຽວ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ຈະເປັນການລົງໂທດ ທີ່ແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສຳເລັດແລ້ວນັ້ນ ລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້
ສູ້ລົບໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວ. ຫຼັງຈາກການລົງໂທດ
ຂອງພວກເຮົາ ນຳໃຊ້ເຕັມອັດຕາແລ້ວ ມັນຈະເປັນການສູ້ລົບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ
ຂອງຕົນຢູ່ລອດຕໍ່ໄປ.”
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານຮັສຊານ ຣູຮານີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນ
ຂອງທາງການອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃດຈຶ່ງຈະມາຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ແກ່
ອີຣ່ານ ແລະແກ່ໂລກ? ໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບສະຫະ
ລັດຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ໂລກອີກແລ້ວ. ບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍ ແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກ
ກະລາດຂອງໃຜລາວ.”
ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະທຳການລົງໂທດຄືນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກ
ໄປນັ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ປີ 2015, ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ລະຫວ່າງອີຣ່ານ ສະຫະລັດ ແລະຫຼາຍໆປະເທດໃນຢູໂຣບຮວມທັງ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ. ນອກນັ້ນ ວໍຊີງຕັນ ຍັງໄດ້ລົງໂທດເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ອີຣ່ານດ້ວຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ການຖະແຫຼງການຂອງທ່ານພອມພຽວ
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