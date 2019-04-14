ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນ
ທາງໄປເມືອງ ຄູກູຕາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ ໂຄລອມເບຍ ບ່ອນນທີ່ທ່ານ
ຈະພົບປະກັບພວກອົບພະຍົບ ເວເນຊູເອລາ. ເມືອງ ຄູກູຕາ ໄດ້ຮັບເອົາຊາວ ເວເນຊູ
ເອລາ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ທຳການຢຸດແວ່ຫຼາຍແຫ່ງ ໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດ
ວັນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອດຶງດູດການສະໜັບສະໜູນການຢືນຢັດ ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີ
ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ສຳລັບປະທານາ
ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ໃນປະເທດ ເປຣູ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດ,
ທ່ານ ມາຕິນ ວິສຄາຣາ ພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເນັສເຕີ ໂປໂປ
ລິຊີໂອ. ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຍົກຍ້ອງ “ປະຊາຊົນ ເປຣູ” ຜູ້ “ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເກືອບ 75
ເປີເຊັນຂອງອົບພະຍົບ 1 ລ້ານຄົນຈາກປະເທດ ເວເນຊູເອລາ.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ອາຊຸນຊີໂອນ, ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ພົບປະກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ປະເທດ ປາຣາກວາຍ, ທ່ານ ມາຣີໂອ ອັບໂດ ເອນີເຕັສ, ສຳລັບການປຶກ
ສາຫາລືທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ ເວເນຊູອລາ, ສິດທິມະນຸດ, ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕໃນພາກພື້ນນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມປະເທດ ປາຣາກວາຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ທູດລະດັບສູງຂອງ
ສະຫະລັດ ໄດ້ລົມກັບສຽງອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ເວເນຊູ
ເອລາ, ເຊິ່ງມີວິດກິດການດ້ານການນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ເອີ້ນການ
ເລືອກຕັ້ງທີ່ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ອ້າງວ່າເປັນຜູ້ຊະນະເລີດວ່າ “ຫຼອກລວງ”, ແລະ ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ 54 ປະເທດໄດ້ຮັບຮອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ເປັນ
ປະທານາທິບໍດີທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ເວເນຊູເອລາ ວ່າ “ທ່ານ ມາດູໂຣ ກັບຜູ້ສະໜັບສະ
ໜູນຂອງລາວ ໄດ້ທຳລາຍປະເທດນີ້. ທ່ານໄດ້ວິຈານການໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຄິວບາ ໂດຍທ່ານ ມາດູໂຣ ວ່າ “ລາວໄດ້ມອບອຳນາດທັງໝົດ
ຂອງລາວໃຫ້ ຄິວບາ ກັບ ຮັດເຊຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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