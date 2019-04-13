ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ປະຊາຊົນໃນເຂດອາເມຣິກາໃຕ້ ຕ້ານຢັນຕໍ່ການສະເໜີໃຫ້ການລົງທຶນ ແລະໃຫ້ການ
ຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກພວກຄູ່ແຂ່ງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ກໍຄື ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ
ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເປັນເພື່ອນມິດ ແລະຄູ່ລົງທຶນ ທີ່ ດີກວ່າ ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງຊານຕີອາໂກ ຂອງ
ປະເທດຊີເລ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າ ເວລານີ້ ມັນເປັນໂອກາດ
ທີ່ເຂດອາເມຣິກາໃຕ້ “ຈະຢຶດໝັ້ນຕໍ່ອະນາຄົດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ຄວາມຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະສັນຕິພາບ ສຳລັບຊີກໂລກນີ້.....ໂອກາດນີ້ ເປັນຂອງພວກເຮົາ ທີ່
ຈະຮັບເອົາ ຫຼື ສູນເສຍໂອກາດນີ້ໄປ.”
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງທັງສອງປະເທດ ຕ່າງກໍໄດ້ລົງທຶນ
ໃນຫຼາຍໆປະເທດຂອງເຂດອາເມຣິກາໃຕ້ ທີ່ນຳມາຊຶ່ງຄວາມເຊື່ອມເສຍ ແລະການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ ຕໍ່ເສດຖະກິດໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໃນເອກົວດໍ ທີ່ລົງທຶນ
ໂດຍເງິນຈາກຈີນ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂື່ອນນັ້ນ ຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ພະລັງງານ ຂອງເອກົວດໍ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ
ແຕ່ດຽວນີ້ ເຂື່ອນໄດ້ແລ່ນໃນລະດັບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຄວາມອາດສາມາດ... ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂັ້ນສູງເກືອບໝົດທຸກຄົນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແມ່ນຖືກຂັງ
ຄຸກ ຫຼື ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນຂໍ້ຫາຮັບສິນບົນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ເພີ້ມທະວີ
ຂຶ້ນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ແລະການສົ່ງກຳລັງ
ທະຫານ ໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງສູນຝຶກແອບ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່
ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ
ເພີ້ມທະວີ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນວິທີທາງ ແບບນີ້.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຂາຍອາວຸດຕ່າງໆ ແລະໄດ້ເປີດສູນຝຶກແອບຕຳຫຼວດ
ຢູ່ໃນນິກາຣາກົວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຜົນໃນການພົວພັນຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ ໃນນິກາຣາກົວ,
ເວົ້າແບບອ່ອນໂຍນແລ້ວ, ແມ່ນບໍ່ດີເລີຍ.”
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈັດຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງ ການຄ້າ
ທີ່ເປັນທຳ ກັບປະເທດທັງຫຼາຍໃນອາເມຣິກາໃຕ້ ໂດຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ດ້ານການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຜູ້ນຳພັກ ຝ່າຍຄ້ານຂອງ
ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫາທາງຄວບຄຸມປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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