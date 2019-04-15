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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວເນຊູເອລາຈະ​ບໍ່​​ອະນຸໂລມ ໃຫ້ແກ່ລະ​ບອບຂອງ​ທ່ານ​ມາດູ​ໂຣໄດ້ອີກ​ຕໍ່ໄປ​​

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກຳ​ລັງ​ຟັງທ່ານ ຫລຸຍ ກາ​ສ​ຕີກ​ລິ​ໂອ​ນີ ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປາ​ຣາ​​ໄກວ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.

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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​
ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວເນຊູເອລາ​ຈະ​ບໍ່ອະນຸໂລມ ຕໍ່ລະ​ບອບຂອງ​ທ່ານ​ມາ
​ດູ​ໂຣໄດ້

ທ່ານ​ພອມພຽວ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ເປ​ຣູ El Comercio ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​
ນີ້​ວ່າ “ຄວາມ​ຫາຍ​ຍະ​ນະ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ໂດຍ ທ່ານ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ສະ​ພາບ​ການ
​ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ໄດ້​ນຳ​ມາໂດຍ ​ ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ
ພຽງ​ຜູ້​ດຽວ ທີ່ນຳ​ເອົາ​ຊາວ​ຄິວ​ບາ​ເຂົ້າ​ມາ ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ​ມາ​ແຊກ
​ແຊງ​ໃນ​ປ​ະ​ເທດ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍຊີ​ວິດ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.”

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ໄດ້ຢູ່ເປັນ​ມື້ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ສີ່​ມື້
ບ່ອນ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ການ​ເມືອງວຸ້ນ​ວາຍ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້ຕົກ​ຢູ່​ໃນ
​ຄວ​າມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເລ ປາ​ຣາໄກວ ເປ​ຣູ
ແລະ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂື້ນ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ນີ້
​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ຫາຍ​ຍະ​ນະ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ໂດຍ​ຊາວ​ຄິວ​ບາ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ
ໃນຫລາຍໆ​ປີຜ່ານມາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າມັນ​ຈະຢູ່ໃນວາລະສຸດທ້າຍ
ຂອງມັນ​ໃນໄວໆນີ້.”

Secretary of State Mike Pompeo Talks to VOA
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Secretary of State Mike Pompeo Talks to VOA

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ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ ທາງ​ເລືອກ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນຍັງມີໄວ້ໃຫ້
ຢູ່ເວ​ລາເວົ້າເຖິງການພົວພັນຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. ແຕ່​ວ່າ​ລັດ​
ຖະບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວເຖິງວ່າ​ພາຍ​ໃຕ້​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ຈະ​
ໃຊ້​ບົດ​ບາດ​ທາງ​ທະ​ຫານ.

ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດບາງຢ່າງແລ້ວ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວເນຊູເອລາ ແລະ
ຕໍ່ບາງພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດນໍ້າມັນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທ່ານ​ພອມ​ພຽວ
ຈະ​ຢຸດ​ແວ່ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ​ທັງຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມເມືອງ​ຊາຍແດນ​ກູ​ກູ​ຕາ ທີ່ແຍກ​
ຈາກ​ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ ໂດຍ​ຂົວ​ຂ້າມໄປມາ.

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