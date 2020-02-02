ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານ ກາຊັກສຖານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃນການກົດດັນລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມ, ອັນເປັນບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນປະເທດເອເຊຍກາງນັ້ນ ເຊິ່ງມີສາຍພົວທີ່ໃກ້ຊິດກັບ ຈີນ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ເນີ-ຊັລຕານ ນັ້ນ, ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກບັນຫາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາໃນການເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຊັກສຖານ ທ່ານ ມຸກຕາ ຕລູເບີດີ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືການຄ້າມະນຸດນຳກັນ ແລະ ສະຖານະການຂອງຊາວມຸສລິມ ວີເກີ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກາຊັກ ທີ່ພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ໄດ້ກັກຂັງໃນແຂວງ ຊິນຈຽງ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງ ກາຊັກສຖານ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໃນການກົດດັນ ເພື່ອການສິ້ນສຸດຕໍ່ການກົດຂີ່ທີ່ວ່ານີ້ໃນທັນທີ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະໜອງບ່ອນລີ້ໄພທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຂໍລີ້ໄພໃຫ້ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມໜີອອກມາຈາກ ຈີນ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກຸ່ມສິດທິມະນຸດຕ່າງໆຄາດວ່າ ປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 1 ແລະ 2 ລ້ານຄົນ, ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວມຸສລິມຊົນເຜົ່າ ວີເກີ ນັ້ນ, ໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ ປັກກິ່ງ ເອີ້ນວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້ອີກ ຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທຸກປະເພດຕໍ່ຊາວ ວີເກີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສູນຕ່າງໆໄດ້ສະໜອງການຝຶກວິຊາຊີບ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າຜູ້ຖືກຄຸມຂັງແມ່ນນັກຮຽນ.
ທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ລົງທຶນທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດ ກາຊັກສຖານ, ເຊິ່ງແມ່ນອາດີດສະຫະພາບ ໂຊວຽດ.