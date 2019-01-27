ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາ
ຄົມນາໆຊາດ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳ ຝ່າຍຄ້ານຂອງ
ລັດຖະບານປັດຈຸບັນ ທ່ານ ຮວນ ກົວອີໂດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ລຸກຂຶ້ນເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງ
ກັບປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນລະ
ຫວ່າງກອງປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ຕອນນີ້ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ສຳ
ລັບທຸກໆປະເທດທີ່ຈະເລືອກເອົາຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ. ຈະບໍ່ມີການເລື່ອນເວລາອີກຕໍ່ໄປ,
ບໍ່ມີການລິ້ນເກມອີກຕໍ່ໄປ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບກອງກຳລັງແຫ່ງເສລີພາບ
ຫຼື ທ່ານຈະຢູ່ໃນສຳພັນທະມິດກັບທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະ ອາຊະຍາກຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ
ຂອງລາວ.”
ລັດຖະບານ ຢູໂຣບ ຫຼາຍປະເທດ, ລວມມີ ອັງກິດ, ສເປນ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ຝຣັ່ງ,
ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຮັບຮູ້ທ່ານ ກົວອີໂດ ອາຍຸ 35 ປີນັ້ນເປັນ
ປະທານາທິບໍດີ, ຖ້າບໍ່ມີການຈັດການເລືອກຕັ້ງພາຍໃນ 8 ມື້.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຂໍຈັດກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມພ້ອມກັບທູດພິເສດທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ຫາກໍ່ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໃໝ່, ທ່ານ ແອລລຽດ ເອແບຣມສ໌.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ເອີ້ນລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ວ່າ “ລັດມາເຟຍ
ຜິດກົດໝາຍ” ແລະ ໄດ້ກ່າວປະນາມປະເທດຕ່າງໆລວມມີ ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ ແລະ
ຄິວບາ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນລາວ.
ທູດພິເສດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວາສຊິລີ ເນເບັນເຊຍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນວ່າການປ່ຽບແປງລະ
ບອບການປົກຄອງ “ແມ່ນເກມພູມສາດການເມືອງທີ່ ສະຫະລັດ ມັກ,” ແລະ ໄດ້ຖາມ
ທ່ານ ພອມພຽງ ໂດຍກົງວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງທະຫານ
ແຊກແຊງເຂົ້າໃນ ເວເນຊູເອລາ ຫຼືບໍ່.
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