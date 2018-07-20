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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ສຫລ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຣັດເຊຍ ສອບປາກຄໍາ ອະດີດເອກອັກຄະ ລັດຖະທູດ ຂອງຕົນ

Pompeo Tells VOA US Won't Let Americans Be Interrogated by Russians
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Pompeo Tells VOA US Won't Let Americans Be Interrogated by Russians

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ສະຫະລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ ​ທີ່​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ ​ທໍາ​ການ​ສອບ​ປາກ​ຄໍ​າ ທ່ານ​ໄມ​
ໂຄລ ​ແມັກ​ຟອລ (Michael McFaul) ອະດີດ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນປະ​ຈໍາ​
ນະຄອນຫລວງ​ມົສກູ ​ແລະ​ມີ​ການ​ຕໍາໜິທ່ານວລາ​ດິ​ເມຍ ​ປູ​ຕິນ, ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ
​ຢ່າງ​ໜັກ ​ກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງນີ້, ອີງ​ຕາມ​ຄໍາ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະ
ຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ, ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ຫົວໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ທ່ານ​ນີ້ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສໍາພາດ​ທີ່ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ວ່າ
"ມັນ​ຈະບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນດອກ."

ທ່ານ​ພອມພຽວ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ປູ​ຕິນ "​ໄດ້​ສ​ະ​ເໜີກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງຕ່າງໆຫລາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່
​ມີ​ກາ​ນສົນທະນາ​ກັນ" ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຂອງ​ທ່ານ ກັບ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລທຣໍາ ຂອງ​ສະຫະລັດ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ແຮ​ລ ຊິງ​ກີ, ປະ​ເທດ​ຟິນ​ແລນ. ທ່ານ​ ພອມ
ພຽວ​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອອີກ​ວ່າ "​ໄດ້​ມີ​ການສະ​ເໜີ, ການ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ, ​ໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງ​ທ່ານ
​ປູ​ຕິນ ກ່ຽວກັບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ນີ້. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຄິດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນຢູ່​ແລ້ວ​ວ່າ
ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນໄປຣັດ​ເຊຍ​ເພື່ອໃຫ້​ຄົນຣັດ​ເຊຍສອບ​ປາກ​ຄໍາ​ດອກ."

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Pompeo Talks With VOA
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Pompeo Talks With VOA

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ລິງໂດຍກົງ

ຜູ້​ນໍາຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ສະຫະລັດ​ວ່າ​ ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ພວກ​ນັກ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​
ການພິ​ເສດ, ທ່ານ ​ໂຣ​ເບີດ ມອລ​ເລີ, ບິນ​ໄປ​ຍັງ​ມົສກູ​ເພື່ອ​ສໍາພາດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່​ທະ
ຫານ​ສືບ​ລັບ 12 ຄົນ ທີ່​ຖືກກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ການ ການ​ລັກ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ຄອມ​
ພີ​ວ​ເຕີ​ຂອງ​ພວກ​ສັງກັດ​ພັກ​ເດໂມ​ແຄຣັດ ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະນະ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຢູ່​ໃນ
​ການ​ເລື​ອກຕັ້ງ​ໃນ​ປີ 2016 ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ແລກປ່ຽນກັນກັບການໃຫ້ຣັດ​ເຊຍສໍາພາດ
ທ່ານ​ແມັກ​ຟອລ ທ່ານບີ​ລ ບຣາ​ວ ​ເດີ (Bill Browder), ນັກທຸລະກິດ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ທີ່​
ເກີດ​ຢູ່​ອັງກິດ ​ທີ່ພະຍາ​ຍາມ​ເຮັດໃຫ້​ນິຕະກໍາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຢູ່
​ບ່ອນ​ອື່ນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການລົງ​ໂທດຕໍ່ຣັດເ​ຊຍ​ ໃນ​ເລື້ອງການລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະສໍາ
ພາດ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຄົນ​ອື່ນໆອີກ.

ທ່ານ​ບຣາວ​ເດີ ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລັບຫລັງ​ວ່າ​ ໄດ້ສໍ້ກົງ​ດ້ານ​ພາສີ​ຢູ່​ໃນຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ທ່ານ​
ປູ​ຕິນກ່າວ​ຫາແບບ​ບໍ່ມີ​ຫລັກ​ຖານໃດ​ວ່າ ທ່ານ​ບຣາວ​ເດີ ​ໄດ້​ຟອກ​ເງິນ​ຈໍານວນ 400 ລ້ານ​
ໂດ​ລາ ​ອອກ​ຈາກຣັດ​ເຊຍແລະ​ເອົາ​ໃຫ້​ແກ່ ທ່ານ​ນາງ​ຮີ​ວ​ລາຣີ ຄລິນ​ຕັນ (Hillary Clinton)
ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ, ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໃນ​ປີ 2016. ​ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່ມີ​ການ​ເອົາ​ເງິນ​ບໍລິ
ຈາກ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ແບບ​ນັ້ນ​ເກີດຂຶ້ນ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ແມັກຟອລ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຊາດໃນ​ນາມ​ເປັນ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະ​ຈໍາ
ມົສກູແຕ່​ປີ2012 ຫາ 2014 ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ປົກຄອງ ​ຂອງ​ລັດຖະບານອະດີດ​ທ່ານ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອ​ບາມາ ຂຽນລົງ​ໃນ​ທວີ​ດ​ເທີ​ວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າຫວັງ​ວ່າ ທໍານຽບຂາວ ດັດ​ແກ້​
ບົດ​ບັນທຶກ ​ແລະ​ປະນາມຢ່າງ​ເດັດຂາດ​ຕໍ່ຄໍາ​ຮ້ອງ ທີ່ໜ້າຢາກຫົວ​ນີ້ ຈາກ​ທ່ານ​ປູຕິນ. ການ
​ພາດທີ່ຈະ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ກ່າວ​ຫາ ​ຂອງ​ສະຫະລັດທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຊອບ​ທໍາ​ ​ຕໍ່
ພວກ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງຣັ​ດ​ເຊຍກັບ​ເລື້ອງຜີ​ບ້າ, ​ເສກ​ສັນ​ປັ້ນ​ແຕ່ງ​ຂັ້ນຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ຂອງ
ປູ​ຕິນນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ເທົ່າ​ກັນ​."

​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ​ມີ​ຄວາມເວົ້າ​ບໍ່ກົງກັນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ວົງ​ການລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ
ກ່ຽວກັບ​ການສໍາພາດ ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່ທ່ານ ​ແມັກຟອລ.

ທ່ານ​ໄມ​ໂຄລ ​ ແມັກ​ຟອລ (Michael McFaul) ອະດີດ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນປະ​ຈໍາ​ນະຄອນ ຫລວງ​ມົສກູ ​
ທ່ານ​ໄມ​ໂຄລ ​ ແມັກ​ຟອລ (Michael McFaul) ອະດີດ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນປະ​ຈໍາ​ນະຄອນ ຫລວງ​ມົສກູ ​

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Pompeo: US Won't Send Any Americans to Russia for Questioning
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