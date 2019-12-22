ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ສິດຄັດຄ້ານຕໍ່ຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປຍັງຊີເຣຍ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ “ການໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງຂອງສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນມື້ວານນີ້ ຕໍ່ຍັດຕິທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປເຖິງຊາວ ຊີເຣຍ ຫຼາຍລ້ານຄົນນັ້ນ ແມ່ນເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ຍັງໄດ້ຖະແຫລງອີກວ່າ “ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຜູ້ທີ່ເລືອກອອກຖະແຫລງການທາງການເມືອງ ດ້ວຍການຄັດຄ້ານຕໍ່ຍັດຕິນີ້ ມືຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນ ເປື້ອນດ້ວຍເລືອດ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຈະຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອີກນຶ່ງປີ ໃນການນຳສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກເທີກີ ແລະ ອີຣັກ ຂ້າມຊາຍແດນໄປໃຫ້ພົນລະເຮືອນຊາວຊີເຣຍ 4 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຂັດແຍ້ງໃນ ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2011.
ການໃຊ້ສິດຍັບຢັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ສະຫະປະຊາຊາດເປັນຜູ້ອອກທຶນໃຫ້ນັ້ນ ຈະຖືກກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດອິດລິບ ແລະບໍລິເວນອື່ນໆຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຈະຖືກບັນລຸ ກ່ອນທີ່ມະຕິໃນປັດຈຸບັນ ຈະໝົດກຳນົດ ໃນບໍ່ເຖິງ 3 ສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້.
ການບຸກໂຈມຕີທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍລະບອບການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຊີເຣຍ ບາຊາຣ ອາລ-ອາຊາດ ແລະການໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດອິດລິບ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກນັກລົບເພື່ອສາສະໜາ ຫຼື ຈີຮາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ທັນວາ ໂດຍບີບບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ໜີອອກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ” ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະໄດ້ເຕືອນເຖິງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່ ຖ້າຫາກຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ໄປ.
ປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນ “ປະຊາກອນທີ່ພັດພາກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນປະເທດ” ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ອີງຕາມ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ UNHCR.
ສ່ວນອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະຣັດເຊນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ 12 ຄົນ ແລະ ອີກສາວກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.